Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

Sébastien Pocognoli sprak voor het eerst sinds zijn aankomst bij AS Monaco over de Franse wereldkampioen van 2018, Paul Pogba. Hij had het over zijn toekomstige terugkeer.

Paul Pogba zal zaterdag niet terugkeren tegen Angers, zoals aanvankelijk gepland. Hij heeft last van een spierblessure aan de quadriceps van zijn rechterdij.

Zijn terugkeer zou kunnen plaatsvinden na de volgende interlandperiode. "Ik heb hem daarnet gezien met de aanvoerders. Individueel heb ik hem nog niet gesproken, maar dat komt nog", zegt de nieuwe coach van AS Monaco, Sébastien Pocognoli, tijdens een persconferentie.

Een plan om de carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen?

De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise is heel duidelijk over zijn aanpak: "Ik leer alle spelers kennen. Er is één ding dat ik met al mijn spelers doe, of het nu een jonge speler is of een speler aan het einde van zijn carrière, ik probeer altijd een plan te hebben voor het seizoen."

"Dat zal hetzelfde zijn voor Paul. Het is aan mij om te zien in hoeverre het haalbaar is", besluit hij over de Fransman.

Sébastien Pocognoli bereidt dus een plan voor om de carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen. Ter herinnering, de Fransman heeft al meer dan twee jaar geen professionele voetbalwedstrijd meer gespeeld, na een dopingaffaire.