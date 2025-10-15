Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen

David Hubert leidde deze week zijn eerste trainingen als hoofdtrainer van Union Saint-Gilloise. Een gewaagde keuze van de landskampioen, maar zal die ook renderen?

Van de voorlaatste plaats… naar de leider van het kampioenschap: David Hubert leeft een droom. Tijdens zijn voorstelling voor de pers probeerde hij zijn verbazing niet eens te verbergen. Niet lang na de nieuwe nederlaag (2-0 tegen Westerlo), leek het erop dat de interlandbreak zijn ontslag bij OHL kon betekenen, dat voorlaatste stond en in crisis verkeerde.

In plaats daarvan geeft hij nu zijn eerste trainingen als opvolger van Sébastien Pocognoli bij Union Saint-Gilloise. Een verrassende keuze, want de Brusselse club mikte eerst op Bo Svensson, de voormalige coach van… Union Berlin.

Is Hubert de juiste keuze voor Union?

De vraag blijft of Union deze gok kan doen slagen. Kan een coach die onlangs nog ontslagen werd bij Anderlecht en onderaan stond met OHL, de leiderspositie in de competitie behouden? Heeft David Hubert de schouders om dit nieuwe hoofdstuk succesvol te schrijven?

In werkelijkheid verschillen de profielen van Hubert en Pocognoli niet zo veel van elkaar. Net als Hubert toen hij bij Anderlecht aan het roer kwam, had Poco enkel ervaring als jeugdtrainer. Is David Hubert mislukt bij Anderlecht? Hij haalde wel de bekerfinale (die hij niet kon afwerken), bereikte de play-offs zonder oogstrelend voetbal, maar kreeg niet de tijd om zijn project verder te ontwikkelen. Iets wat Hasi destijds ook niet lukte.

Misschien was zijn fout dat hij het wankele project van OH Leuven te snel aannam, vlak na de ontgoocheling bij Anderlecht. Dat de club hem niet ontsloeg na een rampzalige seizoensstart zegt twee dingen: de directie weet dat Hubert geen ideale omstandigheden kreeg, en dat zijn werk intern wél gewaardeerd werd, ondanks de resultaten.

Union omringt zijn coaches met data

Pocognoli kende bij Union een erg moeizame start. In een “klassieke” topclub was hij wellicht al na enkele maanden ontslagen. Toch ging het snel voor de man die nu coach is van AS Monaco. Zal David Hubert op evenveel geduld kunnen rekenen? Waarschijnlijk wel, zeker omdat hij kan voortbouwen op het fundament dat Pocognoli heeft gelegd.

Een belangrijk element bij Union is dat de hoofdcoach slechts één onderdeel is van een groter geheel, en niet noodzakelijk het belangrijkste. De reden? Jamestown Analytics. Dat is een dataprogramma dat ook bij Brighton & Hove Albion wordt gebruikt en nu volledig geïntegreerd is bij Union.

Dat systeem bepaalt niet exact wie moet starten of gewisseld worden, maar het objectiviseert bepaalde keuzes: het toont bijvoorbeeld aan wanneer het rendement van een speler na 70 minuten zakt, welke duo’s op het middenveld minder efficiënt zijn in bepaalde systemen, of welke invallers statistisch het meeste impact hebben. De coach behoudt het menselijke oordeel, maar kan analytische beslissingen deels overlaten aan objectieve data, los van emotie.

Dat verklaart waarom de overgangen van Geraerts (ook zonder ervaring) naar Blessin en Pocognoli zo vlot verliepen, en waarom de transfers van Union vaak een schot in de roos zijn: elke speler wordt grondig geanalyseerd, zowel sportief als psychologisch.

Kortom: David Hubert kan zich laten ondersteunen door deze analyses en zo functioneren als een radertje in de goed geoliede machine die Union is. Meertalig, sterk in communicatie, kalm en verbindend: hij heeft alle troeven om de critici de mond te snoeren. De enige echte zorg? Dat Union geen evenwaardig alternatief vindt voor Kevin Mirallas, wiens komst vorig seizoen alles veranderde voor Pocognoli…