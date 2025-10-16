Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

Marokko U20 is voorlopig niet te stuiten op het Wereldkampioenschap U20, dat eind september van start is gegaan in Chili. Het team zit ondertussen in de finale. Ook Frankrijk werd geklopt in de halve finales.

Marokko U20 zet zijn ongelooflijke parcours voort. De jonge Leeuwen van de Atlas hadden in de kwartfinale van het WK U20 in Chili de Verenigde Staten met 3-1 verslagen.

Marokko naar finale WK U20

Marokko U20 nam het op tegen Frankrijk voor een plaats in de finale. Ali Maamar, de rechtsback van Anderlecht, was geschorst, terwijl Anas Tajaouart van de RSCA Futures in de kwartfinales en halve finales op de bank bleef. Yassine Khalifi van Charleroi is er ook bij voor Marokko. Er werd 1-1 gelijkgespeeld en gewonnen met de strafschoppen.

De finale wordt op 19 oktober gespeeld tegen Argentinië. Mohamed Ouahbi was al voor de halve finales een fiere coach. Zelf heeft hij ook een verleden bij de RSCA Futures, nu heeft hij als coach van de Marokkaanse U20 met Maamar en Tajaouart twee toppers voor de toekomst van Marokko onder zijn hoede.

Maamar en Tajaouart van belang voor Anderlecht

"Maamar speelt een uitzonderlijk toernooi. Hij bewijst me nog maar eens dat zijn grootste kracht is dat hij, zelfs als hij tegenover een tegenstander staat die hem in een lastige positie brengt en hij het moeilijk heeft, erin slaagt te herstellen. Hij heeft ongelooflijke longen. Hij heeft de beste fysieke gegevens van het team", klinkt het in de Waalse pers.

Anas Tajaouart is dan weer de aanvoerder van de RSCA Futures die als een groot talent beschouwd wordt op Neerpede. "Hij hielp ons onze voorsprong te behouden tegen Spanje en Brazilië. Hij spaarde zijn inzet niet. Ik denk dat het ook goed zal zijn voor zijn ontwikkeling."