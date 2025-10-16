OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

OH Leuven rekent dit weekend op Hans Somers als interim-coach. Hij liet zich uit over het vertrek van David Hubert.

Voor de interlandbreak had niemand het gedacht, maar dit weekend zit David Hubert niet op de bank van OH Leuven, wel op die van Union SG. Bij de Leuvenaars neemt Hans Somers het voorlopig over.

"Dat vertrek kwam onverwacht. En het is jammer", zegt Somers bij Het Laatste Nieuws. "Maar voor hem is het een logische stap, en wij moeten snel verder. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in het voetbal."

Wie niet mee wil, vliegt eruit

De interim-coach kan het vertrek van Hubert wel een plaats geven. "Het was ook zijn intentie om langer te blijven, en hij zal niet verwacht hebben dat hij deze stap kon zetten. Het is David ook van harte gegund, hé."

OHL zoekt naar een nieuwe hoofdcoach, maar Somers moet het schip nu toch even recht houden. De club staat voorlaatste met acht punten, en echt goed ziet het er voorlopig niet uit.

"We moeten niet in paniek schieten, maar gewoon naar boven kijken en onze kar aanhaken. Iedereen weet wat er verwacht wordt. Gezien de situatie was het de afgelopen dagen wat moeilijker, maar vandaag heb ik een ploeg gezien die er met z’n allen vol voor ging. Wie niet mee wil, zelfs onder een interim-coach, zet ik eruit. Zo simpel is het", besluit Somers.