"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode
Nordin Jackers hield voor de tweede keer op rij de nul bij Club Brugge. Na een moeilijke periode een opsteker voor de doelman van blauw-zwart.

Tegen Union en nu ook tegen OH Leuven hield Nordin Jackers de nul. Belangrijk voor het vertrouwen in aanloop naar de wedstrijd in de Champions League op bezoek bij Bayern München.

Op de vorige speeldag tegen Atalanta ging Jackers namelijk in de fout door een penalty te veroorzaken. Het leidde een ommekeer van Atalanta in en Club Brugge verspeelde zo nog drie belangrijke punten.

Jackers geeft foutjes toe

“Ja, ik heb de voorbije periode wat foutjes gemaakt. Daar moeten we niet flauw over doen”, zei Jackers na de wedstrijd tegen OHL. “Maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld en niemand binnen de club ook. Soms maak je fouten, dat is nu eenmaal voetbal.”

Door een blessure van Mignolet is Jackers nu al enkele weken zeker van zijn plaats onder de lat. Vreest hij dat hij weer naar de bank zal verhuizen als Mignolet opnieuw fit is?

“Het is niet aan mij om daarover iets te zeggen. We helpen en steunen elkaar, dat is geen probleem. Ik sta nu in doel en ben blij met de kans die ik krijg. Een clean sheet is mooi voor mij, maar het belangrijkste zijn de drie punten”, besloot Jackers.

