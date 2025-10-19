🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

Een intense namiddag in het Jan Breydelstadion, waar Cercle Brugge en KRC Genk op het moment van schrijven nog op 2-2-stonden. De Bruggelingen kwamen pas in de tweede helft echt op dreef, maar de grootste discussie van de draaide rond de penaltyfase waaruit de gelijkmaker viel.

Genk begon nochtans sterk en kwam al vroeg op voorsprong via Patrik Hrosovsky. De bezoekers namen de controle in de openingsfase en straften het trage begin van Cercle genadeloos af.

De thuisploeg had het moeilijk om grip te krijgen op het tempo van de Limburgers, die efficiënt omsprongen met hun eerste grote kans.

Cercle toonde wel karakter en kwam nog voor de rust langszij, maar Genk herstelde het evenwicht na de pauze. Met een tweede doelpunt leken de bezoekers op weg naar de zege, tot Cercle in de tweede helft de gashendel helemaal opendraaide. De thuisploeg drukte Genk terug en begon vol overtuiging te jagen op de gelijkmaker.

Nkuba raakt bal en been

Die kwam er in de 66ste minuut na een betwiste fase. Minda dribbelde zich vrij op links en leek klaar om uit te halen, maar werd op dat moment getackeld door Nkuba. De verdediger raakte de bal, maar ook het been van Minda. Scheidsrechter Wesli De Cremer aarzelde niet en wees naar de stip, tot ergernis van de Genkse bank.





Vanuit elf meter faalde Diop niet: hij trapte snoeihard naar rechts, buiten het bereik van Van Crombrugge, die nochtans de juiste hoek had gekozen. Een feilloze penalty en 2-2, tot grote vreugde van het Brugse publiek.