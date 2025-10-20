Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

Een eerste avontuur als hoofdtrainer dat flink tegenvalt voor Igor De Camargo. De coach mag ondanks de slechte resultaten bij Francs Borains voorlopig aanblijven, maar hij zal snel een ommekeer moeten forceren om zijn job niet te verliezen.

Deze zomer had Igor De Camargo kunnen terugkeren naar Standard. Niet als speler uiteraard, en ook niet als lid van de technische staf van de A-ploeg. De nieuwe directie van de Rouches had contact opgenomen met hun voormalige spits met de bedoeling hem trainer te maken van SL16 FC, dat uitkomt in Eerste Nationale.

De Braziliaan beschikt over een trainersdiploma, maar stond toen al in contact met Francs Borains. "En als ik mijn woord geef, kom ik daar niet op terug", verklaarde hij destijds in een interview met Sudinfo.

Niks loopt nog goed bij Igor De Camargo en Francs Borains

Zo kwam de 42-jarige uiteindelijk terecht bij RFB, waar hij aan zijn eerste echte ervaring als hoofdtrainer begon na zijn korte interimperiode van één wedstrijd bij RWDM tijdens de Promotion Play-offs vorig seizoen. De start was veelbelovend: een gelijkspel tegen Club NXT, een overwinning tegen Patro Eisden en nog een gelijkspel tegen Lommel.

Maar sindsdien is alles misgelopen. Francs Borains zit in een reeks van zeven wedstrijden zonder zege in de Challenger Pro League en werd bovendien vroegtijdig uitgeschakeld in de Beker van België door derdeklasser Ninove. "Er stonden twee ploegen op het veld: één die wilde, en één die niet wilde", zei De Camargo toen al, zichtbaar gefrustreerd en misschien zelfs verraden door een deel van zijn spelersgroep.

De Camargo blijft… voorlopig

De slechte resultaten stapelen zich intussen op: vier nederlagen en drie gelijke spelen in de laatste zeven competitiewedstrijden, goed voor slechts 6 op 27 en een 14e plaats. Ook het spel stelt zwaar teleur, niets blijft over van de positieve intenties van het seizoensbegin.

Na de 2-1-nederlaag bij Jong Genk, waar RFB nochtans al vroeg op voorsprong kwam, sloeg de sfeer definitief om. De clubleiding riep zondag een spoedvergadering bijeen en besloot De Camargo voorlopig aan te houden als hoofdtrainer, maar met het mes op de keel.

Resultaten moeten er snel komen, anders dreigt een ontslag. Zijn eerste avontuur als T1 lijkt uit te draaien op een nachtmerrie, terwijl SL16 FC, de club die hij in de zomer had kunnen leiden, intussen wél positieve signalen laat zien onder Stéphane Guidi.