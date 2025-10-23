Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt
Foto: © photonews

Anderlecht-trainer Besnik Hasi blikte donderdag vooruit op het duel van vrijdag tegen Charleroi. De coach moet het opnieuw doen zonder enkele namen en gaf ook openlijk tekst en uitleg over spelers die de laatste weken wat minder in vorm zijn.

Anderlecht heeft twee wereldkampioenen U21 in de rangen en die zullen er in Charleroi nog niet bij zijn. "Maamar en Tajaouart zijn nog niet terug", begon Hasi. “Ze hadden nog festiviteiten tot gisterenavond. Morgen sluiten ze aan. Ik ken hun trainer, Mo Ouahdi, heel goed. Hij heeft hier lang gewerkt. Vorig seizoen hadden we ook al contact toen Maamar moest spelen, of hij iets vroeger mocht komen."

Llansana was minder maar doet alles om zich in de basis te knokken

Ook in het middenveld moet Hasi puzzelen. “Llansana heeft een tik gekregen op training en gaat niet klaar zijn voor morgen. Het was te pijnlijk om te trainen vandaag", aldus de coach over de Nederlander in mindere vorm. “Hij was een openbaring in het begin, recupereerde veel en hoog. Door de vele wedstrijden dachten we dat het om frisheid ging, maar dat is het niet. De laatste weken is het wat minder.”

Hasi lichtte ook toe waarom Llansana recent uit de basis verdween. “Tegen Antwerp hebben we beslist om met De Cat en Saliba te spelen. Llansana werkt hard om zijn plek terug te verdienen. Ik herken me in hem — ik was ook zo’n speler die in het ritme moest blijven. Hij weet wat hem te doen staat.”

Cédric Hatenboer zal er niet bij zijn omdat "hij niet goed was"

Door het ontbreken van Llansana dachten we dat Cédric Hatenboer misschien eens in de selectie zou zitten, maar Hasi ontnam hem meteen alle hoop. “Hij is er nog niet bij. Ik vond hem niet goed bij de Futures", klonk het kort.

Over Tristan De Greef, die afgelopen weekend ontbrak tegen STVV omdat hij niet te best trainde, was Hasi genuanceerd. “We hebben een brede kern. Tristan kwam terug van de nationale ploeg maar had daar niks gespeeld. Zijn load was dus niet ideaal, terwijl andere jongens wel hard getraind hadden. Hij nam dat goed op, traint uitstekend. Hij heeft heel goeie wedstrijden gespeeld, maar ook mindere. Die dipjes nemen we erbij.”

Nilson Angulo moet andere accenten in zijn aanvalsspel gaan leggen

Tot slot ging de Anderlecht-coach dieper in op Nilson Angulo, die de laatste weken minder beslissend was. “Ik heb deze week met hem gesproken", zei Hasi. “In het begin van het seizoen kende niemand hem, hij had meer vrijheid en frisheid in het hoofd. Nu stellen ploegen zich beter op tegen hem en gaat het wat stroever. Maar hij blijft belangrijk. Tegen STVV verdedigde hij goed en hij werkt hard.”

“Hij had wat rugklachten en de verre reizen naar zijn nationale ploeg helpen niet", besloot Hasi. “Bij zo’n jonge speler kan dat gebeuren. Hij moet nu leren om zijn spel anders in te vullen, met andere accenten. Hij moet anders leren aanvallen We geloven sterk dat hij er snel weer zal staan.”

Volg Charleroi - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (24/10).

