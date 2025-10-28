Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

Sebastiaan Bornauw begint zijn geduld te verliezen bij Leeds United. Dit weekend stond de Belgische centrale verdediger opnieuw niet op het wedstrijdblad, een signaal dat hij misschien andere opties moet gaan bekijken.

Deze zomer verliet Bornauw Wolfsburg na vier seizoenen om aan de slag te gaan bij Leeds, dat terugkeerde naar de Premier League. Voor de verdediger werd zo’n zes miljoen euro neergeteld, maar de club lijkt hem voorlopig slechts sporadisch te gebruiken.

Enkel in de League Cup gespeeld

Het probleem gaat verder dan geen Premier League-wedstrijden starten: Bornauw kreeg nog niet eens de kans om in te vallen en een voorsprong te verdedigen in de slotfase van een wedstrijd. Afgelopen weekend zat hij zelfs niet op de bank, net als tijdens drie eerdere duels in september. Zijn enige optreden tot nu toe was in de League Cup in augustus, een wedstrijd die Leeds verloor tegen Sheffield Wednesday.

Coach Daniel Farke erkent dat de situatie voor Bornauw ongelukkig is. Volgens hem zorgde een blessure tijdens de voorbereiding ervoor dat de verdediger niet mee kon groeien met het team: “Een van de moeilijkste beslissingen die ik moest nemen was om Sebastiaan niet te laten spelen, wat me echt pijn deed”, zei Farke.

Bornauw heeft niks verkeerd gedaan

De trainer legt uit dat de centrale verdedigers van Leeds momenteel uitzonderlijk presteren. “We kunnen ons niet veroorloven om twee centrale verdedigers op de bank te hebben. Joe Rodon en Pascal Struijk hebben hun kans gegrepen en uitstekend gepresteerd. Sebastiaan heeft niets verkeerd gedaan, hij is gewoon benadeeld door zijn blessure in de voorbereiding.”

Met weinig perspectief op speelminuten lijkt een winterse verhuur steeds realistischer voor Bornauw. De verdediger zal moeten afwachten of hij bij Leeds kan doorbreken of elders een nieuwe kans krijgt om zijn carrière weer op gang te trekken.

