Domper voor Standard na bekerwinst: sleutelspeler geblesseerd

Standard heeft zich dinsdagavond niet laten verrassen op het veld van SK Beveren (1-2). Na de zege van de Rouches gaf trainer Vincent Euvrard zijn reactie bij de RTBF.

Het was een cruciale zege voor de Rouches, die toch even schrokken na het openingsdoelpunt. "Dit is een heel, heel belangrijke overwinning. We maakten het ons meteen moeilijk. Zo’n balverlies mag niet… Je geeft hen energie vanaf de eerste minuten. Het was te makkelijk."

Gaan we dan spreken van een concentratiegebrek bij zijn spelers in die fase? "Nee, het was eerder een gebrek aan juiste beslissingen, kwaliteit en snelheid in de uitvoering", benadrukt de Luikse trainer.

Vincent Euvrard is tevreden met de reactie van zijn spelers. "Er kwam een duidelijke reactie van de groep. Het was meer in inzet en strijd dan in kwaliteit, maar toch… Je wint liefst met alle ingrediënten, maar dat is niet altijd makkelijk."

"Het was vooral belangrijk om te winnen. We hebben meer kwaliteiten getoond, maar vooral een groep die antwoord geeft. Wat we in Gent brachten, was helemaal niet goed. We hadden een reactie nodig en die kwam er na die 1-0. Het was niet makkelijk."





Marlon Fossey is geblesseerd

Daarna bevestigde de coach van Standard ook de hamstringblessure van Marlon Fossey. Hij richt zich nu al op de volgende wedstrijd, tegen de Zebra’s, die op hun beurt RFC Luik uitschakelden (0-1).

"We moeten snel de knop omdraaien, want dit is een heel belangrijke match voor de club en de supporters. Tot aan de wedstrijd tegen Gent zaten we in een goede lijn. Die klap hadden we niet ingecalculeerd."

"We hebben te weinig overwinningen om tevreden te zijn. Maar op vlak van progressie en spelkwaliteit ben ik eerder tevreden. De groep is ontvankelijk", besluit Euvrard.