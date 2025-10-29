Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

Woensdagavond staat Antwerp tegenover Eupen, en de verwachtingen zijn hooggespannen. Trainer Stef Wils staat bekend om zijn uitgebreide bekercv, zowel als speler als nu aan het roer bij de Great Old.

Als speler kende Wils al grote momenten in de beker: winst met AA Gent in 2010, een verloren finale met Cercle Brugge in 2013 en halve finales met Lierse en Gent. “Maar dat is natuurlijk geen garantie op succes", lacht hij. “Ik heb inderdaad iets met de beker, maar het gaat niet over mij.”

Antwerp zelf heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt tot dé bekerclub van België: winst in 2020, de dubbel in 2023 en een verloren finale in 2024. Vorig seizoen strandde de club in de halve finale tegen Anderlecht na een controversiële rode kaart voor Denis Odoi.

Wils benadrukt dat de beker een aparte, uitdagende competitie is. “Het kan soms raar uitdraaien. Maar het is wel de kortste weg naar Europa. In zes wedstrijden kan je een Europees ticket bemachtigen. We willen de Antwerpse bekertraditie voortzetten.”

Teleurstellingen horen erbij

Het belang van de beker is dit seizoen nog groter dan anders, gezien de competitie. Antwerp staat momenteel veertiende, zeven punten achter de zesde plaats, waardoor de beker een belangrijke kans wordt om alsnog succes te boeken.





Wils koestert zelf goede herinneringen aan de beker, vooral de zege met AA Gent onder Michel Preud’homme in 2010. “Een kampioenschap of beker winnen vergeet je nooit. Maar ook de teleurstellingen horen erbij, zoals de verloren finale met Cercle in 2013. Dat is het mooie en harde van het voetbal.”