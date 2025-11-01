Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?
Foto: © photonews

Na een invalbeurt in de Beker van België op het veld van Heist, is Alexis Beka Beka nog niet klaar om een wedstrijd in de Jupiler Pro League te starten met RAAL La Louvière. De 24-jarige middenvelder nadert echter zijn doel, zo klinkt het.

Het was een grote verrassing op het wedstrijdformulier van de ontmoeting tussen Heist en RAAL La Louvière, in de 1/16e finale van de Beker van België, deze week.

Voor de eerste keer sinds de vijfde speeldag was Alexis Beka Beka van de partij - op de bank. De 24-jarige middenvelder kwam in het laatste kwartier van de wedstrijd in het spel, waarmee hij zijn eerste 15 minuten speelde met de Wolven.

Alexis Beka Beka maakt vorderingen bij La Louvière

Een echte verrassing, want Frédéric Taquin bleef tijdens zijn persconferenties herhalen dat de voormalige speler van Caen, gekocht voor 12 miljoen euro door OGC Nice in 2022, een technisch bovengemiddelde speler is, maar dat hij nog veel fysieke arbeid moet verrichten om op het niveau van de Jupiler Pro League en de Franstalige promovendus te komen.

"Dit is een onverwachte meevaller, we hadden het niet zo snel verwacht", benadrukte de T1 van de Wolven na de kwalificatie voor de achtste finales. Zijn aanwezigheid deze week betekent echter niet dat Alexis Beka Beka kan blijven spelen en dat hij al systematisch bij de A-kern zal zitten voor de competitie.

Ik moet nog enkele persoonlijke parameters analyseren, tussen hem en mij"

"Ik wil de beelden en bepaalde parameters die hij moet beheersen, opnieuw beoordelen. Persoonlijke parameters, tussen hem en mij. Als die goed zijn, overweeg ik zijn speeltijd te verhogen. Ik hoop dat hij langzaam zijn kwaliteiten laat zien."

"Het is een technisch superieure speler die het verschil kan maken met een pass of een schot. Wanneer je in een wedstrijd in moeilijkheden bent, is hij interessant om wat magie te brengen", klonk het nog in La Dernière Heure.

Volg La Louvière - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (02/11).

