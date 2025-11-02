De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

Besnik Hasi stond onder druk en koos ervoor om met het duo Cvetkovic-Bertaccini in de aanval te starten. Een uitstekende keuze, want beide spelers speelden een sterke wedstrijd.

Coosemans (5,5)

Was niet beslissend en miste een tussenkomst op het einde van de match, een tegengoal daar had zwaar kunnen wegen voor zijn ploeg.

Augustinsson (6,5)

Probeert steeds meer bij te dragen in de aanval en leverde enkele knappe voorzetten af. Defensief sterker dan Camara aan de overkant.

Kana (6)

Heel elegant en sterk in zijn spelinzicht. Weer een degelijke wedstrijd van de jonge verdediger.

Hey (5,5)

Goede anticipaties, maar zijn gebrek aan snelheid baart zorgen. Werd te vaak eenvoudig gepasseerd.





Camara (6,5)

Aanvallend erg interessant, maar regelmatig gepakt in zijn rug. Had bijna een schitterend doelpunt gemaakt, pech dat het er niet in ging.

De Cat (6,5)

Veel beweging en opvallend volwassen spel, met slimme foutjes en kalmte op het juiste moment. Zijn status binnen de ploeg groeit.

Saliba (5,5)

Liet zijn man lopen bij het doelpunt van Servais en was slordig in zijn schoten.

Hazard (6,5)

Een match met twee gezichten: schitterende acties afgewisseld met gemiste kansen, waaronder een grote na mooi dribbelwerk. Wel enorm actief.

Angulo (8)

Wat een antwoord op de kritiek. Na weken onzichtbaar te zijn, was hij dit keer overal. Een slimme assist, veel dreiging op de flank en een knap doelpunt na een sombrero. Jammer van zijn verloren duel bij het Mechelse doelpunt, maar verdedigen is niet zijn (eerste) taak.

Bertaccini (7,5)

Terecht gefrustreerd bij zijn wissel: speelde een sterke wedstrijd vol energie en spontaniteit. Minder scherp in de tweede helft, maar beslissend in de eerste en heeft een goede klik met Cvetkovic.

Cvetkovic (7,5)

Zijn slimme actie bij de 1-0 verdient eigenlijk een assist. Scoorde zelf ook, stond steeds op de juiste plaats en werkte keihard. Een gesel voor de Mechelse verdediging, al lijkt hij zichzelf soms wat te snel leeg te lopen.