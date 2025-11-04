Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Lorenz Lomme
| Reageer
Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent ging afgelopen weekend met de billen bloot op het veld van OH Leuven. De Buffalo's kregen een stevige 4-0 om de oren, wat de frustraties stevig deed oplopen bij Ivan Leko en co. Bewijs daarvan de onbesuisde actie van Max Dean, die de spits rood opleverde. Onbegrijpelijk, vindt Wesley Sonck.

Gent stond al 4-0 in het krijt toen Dean in de slotfase mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. De aanvaller miste − of Leysen pakte liever − en dat kon hij maar moeilijk verteren, bleek niet veel later. Dean ging langs achteren fel in de tackle op Mathieu Maertens en mocht gaan douchen.

OHL-middenvelder Birger Verstraete riep Dean daarna nog iets toe, waarna de Engelsman helemaal door het lint ging en met man en macht afgestopt moest worden. De optelsom van die acties komt Dean nu mogelijk duur te staan, want het bondsparket kwam met een voorstel van zes speeldagen schorsing voor Dean, waarvan twee voorwaardelijk. Hij riskeert ook een boete van 5.000 euro.

Sonck is zeer scherp voor Dean

Ex-voetballer Wesley Sonck begrijpt bij Sporza niets van de actie van Dean. "Ik gebruik het niet graag, maar als je daar naar kijkt als coach, ex-speler of ploegmaat, dat is toch het domste wat je ooit kan doen in een voetbalmatch als je 4-0 achter staat", klinkt het. "De inspanning is fantastisch, maar hoe krijg je het in je hoofd om daar nog zo'n tackle te doen?"

Ook de reactie van Dean na zijn rode kaart gaat er bij Sonck niet in. "Het is lang geleden dat we nog zoiets gezien hebben. De manier waarop, de stand, minuut van de wedstrijd ... Ik heb het ooit eens meegemaakt, mocht ik vandaag Ivan Leko zijn, dat is minstens 10.000 euro boete."

Dean blijft zo op de sukkel nadat hij vorig seizoen een zware kruisbandblessure had opgelopen. Daardoor miste hij al een pak wedstrijden dit seizoen, en nu dreigt hij dus opnieuw lange tijd afwezig te zijn door een schorsing.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
OH Leuven
Max Dean
Wesley Sonck

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Hayen - Slot

13:30
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

17:20
15
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

13:00
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

09:00
'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

12:30
1
Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

06:30
Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

11:39
📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
1
"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

20:50
Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

11:00
RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

11:20
Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

10:30
6
DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

10:50
Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

10:00
12
KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

08:40
37
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

09:30
8
U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

08:20
Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

08:00
9
Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

07:40
5
Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

21:01
Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

07:00
Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

07:20
Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

23:00
2
La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

21:50
2
Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

22:15
1
'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

21:40
5
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

22:30
U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

22:00
Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..." Reactie

Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..."

20:40
Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

21:20
4
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
21
Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

20:00
4
🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

20:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden DKMA DKMA over Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" 1872 1872 over Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims DKMA DKMA over 📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft 1872 1872 over Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen' Arthur Shelby Arthur Shelby over Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel" Dirk1897 Dirk1897 over Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal" JaKu JaKu over Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved