Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

KAA Gent ging afgelopen weekend met de billen bloot op het veld van OH Leuven. De Buffalo's kregen een stevige 4-0 om de oren, wat de frustraties stevig deed oplopen bij Ivan Leko en co. Bewijs daarvan de onbesuisde actie van Max Dean, die de spits rood opleverde. Onbegrijpelijk, vindt Wesley Sonck.

Gent stond al 4-0 in het krijt toen Dean in de slotfase mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. De aanvaller miste − of Leysen pakte liever − en dat kon hij maar moeilijk verteren, bleek niet veel later. Dean ging langs achteren fel in de tackle op Mathieu Maertens en mocht gaan douchen.

OHL-middenvelder Birger Verstraete riep Dean daarna nog iets toe, waarna de Engelsman helemaal door het lint ging en met man en macht afgestopt moest worden. De optelsom van die acties komt Dean nu mogelijk duur te staan, want het bondsparket kwam met een voorstel van zes speeldagen schorsing voor Dean, waarvan twee voorwaardelijk. Hij riskeert ook een boete van 5.000 euro.

Sonck is zeer scherp voor Dean

Ex-voetballer Wesley Sonck begrijpt bij Sporza niets van de actie van Dean. "Ik gebruik het niet graag, maar als je daar naar kijkt als coach, ex-speler of ploegmaat, dat is toch het domste wat je ooit kan doen in een voetbalmatch als je 4-0 achter staat", klinkt het. "De inspanning is fantastisch, maar hoe krijg je het in je hoofd om daar nog zo'n tackle te doen?"

Ook de reactie van Dean na zijn rode kaart gaat er bij Sonck niet in. "Het is lang geleden dat we nog zoiets gezien hebben. De manier waarop, de stand, minuut van de wedstrijd ... Ik heb het ooit eens meegemaakt, mocht ik vandaag Ivan Leko zijn, dat is minstens 10.000 euro boete."





Dean blijft zo op de sukkel nadat hij vorig seizoen een zware kruisbandblessure had opgelopen. Daardoor miste hij al een pak wedstrijden dit seizoen, en nu dreigt hij dus opnieuw lange tijd afwezig te zijn door een schorsing.