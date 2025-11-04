Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

Voor KVC Westerlo was het geen makkelijke week. Er was de uitschakeling in de Beker van België én de nederlaag tegen KRC Genk in eigen huis. Het team staat amper elfde en had mogelijk wel wat meer verwacht van de jaargang.

Tijdens de thuisnederlaag tegen KRC Genk met 0-1 werd zelfs gefloten door de supporters in het eigen Kuipje. Dat is niet iets wat we gewoon zijn van de supporters van KVC Westerlo, zoveel is duidelijk.

Supporters Westerlo floten de spelers uit tegen Genk

"Hoe raar was het dat er gefloten werd? En het was toch ook niet de match om de spelers te gaan uitfluiten", bond Joris Brys de kat de bel aan in 90 Minutes.

Filip Joos pikte in dat de bekeruitschakeling er misschien wel voor iets zal tussen gezeten hebben. "Maar dat ze het na die tweede helft moeten gaan uitleggen? Dat is pijnlijk hé."

Te weinig sfeer in Westerlo?

Sam Kerkhofs vond dan weer dat het heel stil was in de eerste helft, zo zonder bezoekende fans lieten die van Westerlo het na om sfeer te maken. Iets wat ook coach Issame Charaï achteraf opmerkte.

"Het zou heel jammer zijn als de coach daardoor nu problemen krijgt, want het was wel een eerlijke analyse", gaf ook Filip Joos toe. "Ze hadden echt een aantal goede kansen ..."