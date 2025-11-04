Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL
Foto: © photonews
KAA Gent sloot zijn 125-jarig jubileumweekend af met een zware 4-0-nederlaag tegen OH Leuven. Voorzitter Sam Baro reageerde in de HLN Voetbalpodcast en ging daarbij geen enkel onderwerp uit de weg, inclusief de positie van coach Ivan Leko.

Feestweek eindigt met sportieve domper

De club had voorafgaand aan het duel tegen OH Leuven een feestweek georganiseerd ter ere van haar 125-jarig bestaan. De overwinning tegen Zulte Waregem eerder die week zorgde voor een positieve sfeer. Baro gaf aan dat hij de dag na de nederlaag tegen OHL met gemengde gevoelens begon.

“We hebben een fantastische feestweek achter de rug, we hadden onze rug gerecht na de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Zondag met 4-0 op 'ons doos' krijgen van OH Leuven was een vrij zuur einde van die feestweek”, stelt hij.

De nederlaag tegen OH Leuven kwam onverwacht en was qua score zwaar. Toch benadrukte Baro dat de club zich eerder die week sportief had herpakt. De voorzitter erkende dat het resultaat tegen Leuven een bittere nasmaak gaf aan een verder geslaagde viering.

Vertrouwen in coach Ivan Leko

Baro sprak zich ook uit over de rol van Ivan Leko. Hij gaf aan dat de club bewust voor dit type trainer heeft gekozen. “Ik denk dat Ivan Leko de juiste coach op het juiste moment op de juiste plaats is”, zegt hij. Volgens Baro was het noodzakelijk om iemand aan te stellen die de ploeg kon stabiliseren.

De voorzitter omschrijft Leko als een coach die werkt vanuit intuïtie, maar met duidelijke structuur. “Ivan werkt zeer georganiseerd, zeer gestructureerd en zeer gedisciplineerd, maar wel met de nodige emotionaliteit om zijn spelersgroep mee te nemen”, klinkt het. Baro benadrukt dat deze aanpak past bij de noden van de ploeg.

Na de overwinning tegen Zulte Waregem zag Baro een positieve kentering. Hij hoopt dat het team zich opnieuw kan herpakken in het komende duel tegen Racing Genk. “Ik hoop dat het Ivan en zijn troepen lukt om na de match van zondag opnieuw terug te vechten tegen Racing Genk volgende zondag”, besluit hij.

