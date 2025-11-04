Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

Crisissfeer op de Bosuil. Antwerp staat na een dramatische 2 op 24 voorlaatste in de stand, en dus rijst de vraag: blijft Stef Wils aan als coach? Binnen de club vonden gisteren meerdere gesprekken plaats over zijn toekomst, onder meer met voorzitter Paul Gheysens.

De situatie is precair. Geen enkele trainer overleeft doorgaans zo’n reeks bij een topclub, maar bij Antwerp ligt het verhaal genuanceerder. Wils, al zes jaar in dienst bij de club, geniet intern veel waardering. Bovendien kampt Antwerp met een verzwakte kern en een lange blessurelijst, waardoor ook het bestuur deels verantwoordelijkheid draagt.

Toch moest er gepraat worden. Gheysens, CEO Sven Jaecques en sportdirecteur Marc Overmars zaten samen om de crisis te analyseren. Het bestuur beseft dat er dringend beterschap nodig is, maar wil niet overhaast handelen. “We gaan niet over één nacht ijs", zei Gheysens in Het Nieuwsblad.

Wie komt er in aanmerking om Wils te vervangen?

Dat maakt de beslissing extra lastig. Enerzijds wil Antwerp Wils niet te snel slachtofferen, anderzijds dringt verandering zich op om de groep opnieuw scherp te krijgen. De club weegt intussen ook af wie eventueel in aanmerking zou komen om over te nemen, als dat al nodig blijkt.

Vandaag blijft het dus afwachten. Wils bereidt naar verluidt gewoon de thuiswedstrijd van zaterdag tegen La Louvière voor, maar doet dat met een onzekere toekomst boven het hoofd. Binnen de muren van de Bosuil hoopt men op snel duidelijkheid.

Of Wils dan nog op de bank zal zitten, is voorlopig een open vraag. Eén ding is zeker: Antwerp kan zich nog amper een nieuwe misstap veroorloven.