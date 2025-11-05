Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sinds zijn komst van Club Brugge naar KAA Gent was Michal Skoras een van de lichtpuntjes bij zijn team. Tegen OH Leuven ging hij echter helemaal mee kopje onder met de Buffalo's, tot ergernis van de analisten ook.

Na een paar heel goede wedstrijden bij KAA Gent zit Michal Skoras een beetje in een dipje. Tegen OH Leuven werd dat pijnlijk duidelijk. Hij sukkelde met tape, zijn team verloor kansloos met 4-0.

Ergernissen richting Michal Skoras

Hein Vanhaezebrouck was kritisch voor de speler en liet dat heel duidelijk merken. En hij was zeker niet de enige die zich ergerde. “Het was van in het begin van de wedstrijd. Hij moest tot drie keer terug voor zijn tape”, merkte Steven Defour meteen op in 90 Minutes.

“Ik heb me doodgeërgerd aan Skoras. En hij mag Wesli De Cremer dankbaar zijn. De ref bleef hem kansen geven met die tape, zijn eerste fout was er ook niet naast en Gil kreeg wel meteen geel, …”

De muis van Club Brugge is geen olifant in Gent?

“Sorry … Hij bleef kansen krijgen. Ivan Leko was ook boos op hem en hij had overschot van gelijk. Zo goed ben je nog altijd niet, ook al heeft hij Gent even uit het slop getrokken. Dit waren een soort vedetteneigingen.”

“Als je dat niet bij Club Brugge bent en je niet het lef hebt om dat daar te doen en tegen Vanaken van alles te zeggen … Als je een muis bent elders, moet je niet bij Gent en tegen de ref de olifant willen zijn. En als je de olifant bent, dan moet je de match beslissen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Michal Skoras
Hans Vanaken

Meer nieuws

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
6
Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

19:00
'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

19:20
Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

18:40
De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

15:00
2
Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

18:00
Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

17:20
10
Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

18:20
Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

17:30
DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

16:30
📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

17:00
3
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

15:15
Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

16:00
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft?

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft?

10:01
10
Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

13:30
8
KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

14:40
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
1
Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

14:00
Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

13:00
1
Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

11:40
8
Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

11:20
Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

12:20
7
LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

10:15
RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

12:40
3
Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

12:00
📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

10:40
Vanhaezebrouck niet overtuigd: "De referentiematch van hem, daar wacht ik nog op"

Vanhaezebrouck niet overtuigd: "De referentiematch van hem, daar wacht ik nog op"

06:30
15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

11:00
Vincent Kompany toont zijn klasse na 16e (!) opeenvolgende zege: "Hopen dat hij snel herstelt..."

Vincent Kompany toont zijn klasse na 16e (!) opeenvolgende zege: "Hopen dat hij snel herstelt..."

10:30
Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

08:00
"Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland

"Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland

09:30
7
Degryse ziet nog veel werk voor Union-speler: "Ik betwijfel of je hem echt naar een goal kan leren schieten"

Degryse ziet nog veel werk voor Union-speler: "Ik betwijfel of je hem echt naar een goal kan leren schieten"

09:00
1
Union doet Atlético bibberen: dit is wat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zei

Union doet Atlético bibberen: dit is wat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zei

08:40
2
"Iets wat zelfs grote Europese ploegen niet zomaar doen": Pocognoli maakt indruk bij AS Monaco

"Iets wat zelfs grote Europese ploegen niet zomaar doen": Pocognoli maakt indruk bij AS Monaco

08:20
2
Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

20:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Cul-de-sac Cul-de-sac over Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12 PhP PhP over Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien" Johnnie Walker Johnnie Walker over Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft? Paa'ke Paa'ke over Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite Joe Joe over CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois Noobjectivepress Noobjectivepress over RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans? Noobjectivepress Noobjectivepress over De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT Artevelde Artevelde over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft? goos goos over 📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved