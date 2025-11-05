Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Sinds zijn komst van Club Brugge naar KAA Gent was Michal Skoras een van de lichtpuntjes bij zijn team. Tegen OH Leuven ging hij echter helemaal mee kopje onder met de Buffalo's, tot ergernis van de analisten ook.

Na een paar heel goede wedstrijden bij KAA Gent zit Michal Skoras een beetje in een dipje. Tegen OH Leuven werd dat pijnlijk duidelijk. Hij sukkelde met tape, zijn team verloor kansloos met 4-0.

Ergernissen richting Michal Skoras

Hein Vanhaezebrouck was kritisch voor de speler en liet dat heel duidelijk merken. En hij was zeker niet de enige die zich ergerde. “Het was van in het begin van de wedstrijd. Hij moest tot drie keer terug voor zijn tape”, merkte Steven Defour meteen op in 90 Minutes.

“Ik heb me doodgeërgerd aan Skoras. En hij mag Wesli De Cremer dankbaar zijn. De ref bleef hem kansen geven met die tape, zijn eerste fout was er ook niet naast en Gil kreeg wel meteen geel, …”

De muis van Club Brugge is geen olifant in Gent?

“Sorry … Hij bleef kansen krijgen. Ivan Leko was ook boos op hem en hij had overschot van gelijk. Zo goed ben je nog altijd niet, ook al heeft hij Gent even uit het slop getrokken. Dit waren een soort vedetteneigingen.”





“Als je dat niet bij Club Brugge bent en je niet het lef hebt om dat daar te doen en tegen Vanaken van alles te zeggen … Als je een muis bent elders, moet je niet bij Gent en tegen de ref de olifant willen zijn. En als je de olifant bent, dan moet je de match beslissen.”