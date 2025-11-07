Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

AA Gent zit in een moeilijke periode na de zware 4-1-nederlaag op het veld van OH Leuven. De Buffalo's lijken buitenshuis hun vertrouwen kwijt, en volgens analist Wim De Coninck ligt de oorzaak vooral bij het tactische plan van coach Ivan Leko.

De voormalige doelman spaart zijn woorden niet in Het Nieuwsblad en wijst op een team dat te veel bezig is met het systeem. “Eigenlijk heb ik last van een déjà-vu", zucht De Coninck. “Buitenshuis oogt dit team erg bang. Voor eigen publiek blaken ze van zelfvertrouwen, maar zodra ze op verplaatsing spelen, ligt de klemtoon te veel op het defensieve. Enkel tegen Cercle leidde dat met wat geluk nog tot een overwinning.”

Volgens De Coninck verstikt het tactische plan van Gent hun eigen spel. “Een gebrek aan creativiteit kan ontstaan door te veel nadruk op strategie. Die hybride formatie in balbezit zorgt voor chaos. Het is allemaal zo gedetailleerd uitgestippeld dat spelers hun vrijheid verliezen. Zo komen hun eigen troeven helemaal niet tot hun recht.”

Gent heeft buitenshuis geen plezier

“Mensen hebben het vaak over een gebrek aan grinta", gaat hij verder, “maar volgens mij is het vooral dat tactische keurslijf dat hen blokkeert. In eigen huis zetten ze druk naar voren en spelen ze met passie, maar buitenshuis lijkt het plezier gewoon weg.”

De Coninck uitte ook kritiek op Michal Skoras. “Hij leek wel een persoonlijke vendetta te willen uitvechten met Oscar Gil. En dat kinderachtige gedoe met de scheidsrechter over zijn witte sokken… dat hoort niet bij een volwassen prof. Hij verloor volledig zijn focus.”

Tot slot kreeg ook Max Dean een waarschuwing. “Mad Max strikes again", zegt De Coninck. “Hij wilde té graag scoren, maar dat mag niet in overdrive gaan. Die tackle was onnodig en dom. De fans waarderen zijn grinta, maar hij moet oppassen dat hij zichzelf niet belachelijk maakt. Gent kon hem in deze fase echt niet missen, en daardoor staat er zondag tegen Genk alweer enorme druk op de ketel.”