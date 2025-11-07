KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

Na de incidenten tijdens de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk heeft het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond een sanctie opgelegd aan de club. Genk mag bij één uitwedstrijd geen supporters meenemen en krijgt een geldboete.

Incidenten tijdens duel STVV-Genk

Tijdens de wedstrijd op 28 september tussen STVV en KRC Genk liep het mis in het bezoekersvak. Scheidsrechter Lawrence Visser besloot na 86 minuten het duel tijdelijk stil te leggen. De Genkse fans bevonden zich op de rand van hun vak, boven het doel van STVV-doelman Kokubo, en staken pyrotechnisch materiaal af. Kort daarvoor waren er al luide knallen te horen geweest. Na een onderbreking van zestien minuten werd het duel hervat. Genk wist in de slotfase nog de winnende treffer te maken.

Het bondsparket stelde vast dat dit het veertiende incident was met Genkse supporters sinds het begin van het vorige seizoen. De herhaling van wangedrag leidde tot een formele vordering tot sanctie. De club had voorafgaand aan het oordeel al besloten om geen fans mee te nemen naar het volgende duel bij STVV.

Geen gehoor aan verzoek Genk

KRC Genk vroeg het Comité om geen effectieve straf op te leggen, aangezien de club zelf al had beslist om geen uitsupporters toe te laten bij het eerstvolgende duel tegen STVV. Volgens Genk zou een extra sanctie betekenen dat er twee uitwedstrijden zonder fans zouden plaatsvinden. Het Comité ging niet mee in dat verzoek en volgde het voorstel van het bondsparket.

De opgelegde straf bestaat uit één effectieve uitwedstrijd zonder uitsupporters en twee bijkomende duels met uitstel. Daarnaast moet de club een boete van 10.000 euro betalen. De beslissing is bedoeld als reactie op het herhaaldelijk wangedrag van de aanhang.

Herhaling leidt tot strenge maatregelen

De Belgische voetbalbond benadrukt met deze sanctie dat herhaaldelijke incidenten niet zonder gevolgen blijven. Het feit dat het om het veertiende geval sinds vorig seizoen gaat, speelde een rol in de zwaarte van de straf. De combinatie van pyrotechniek en gevaarlijke situaties in het stadion leidde tot een duidelijke ingreep.