'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

Lorenz Lomme
'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'
Foto: © photonews
Club Brugge zit de laatste tijd in de goede flow met een lange zegereeks in de competitie en goed voetbal in de Champions League. Dat hebben ze ook in het buitenland gezien, waar ze op de loer liggen om de Brugse goudhaantjes binnen te halen. Een daarvan kan rekenen op sterke interesse.

Club Brugge toonde deze week tegen FC Barcelona nog maar eens dat het ook in Europa zijn mannetje kan staan. Hans Vanaken was een van de exponenten van het gelijkspel tegen Barça, net als Carlos Forbs. Maar ook Raphael Onyedika viel weer op.

De Nigeriaan koppelt fysieke présence aan uitstekende voeten en toont dat hij ook in Europa moeiteloos meekan. De middenvelder is sinds zijn komst in 2022 van Midtjylland helemaal ontbolsterd in West-Vlaanderen en is niet weg te denken uit de Brugse basiself. Zijn marktwaarde is daardoor gestegen naar 20 miljoen euro, volgens Transfermarkt.

Interesse uit de Premier League

Club Brugge mag echter een veel hoger bedrag ambiëren. Volgens de Spaanse website Fichajes hebben verschillende clubs uit de Premier League de speler in het vizier. Die zouden bovendien bereid zijn om rond de 40 miljoen euro neer te tellen, een zeer stevig bedrag naar Belgische normen.

Volgens hetzelfde medium, dat zich baseert op andere bronnen, zou Blauw-Zwart niet aan tafel willen gaan zitten voor minder van 30-35 miljoen euro. De Bruggelingen lijken hoe dan ook uit te mogen kijken naar een stevige winstmarge op Onyedika, die in 2022 "slechts" 9,5 miljoen euro kostte. Midtjylland heeft naar verluidt wel 20% op een doorverkoop hoger dan dat bedrag.

Onyedika heeft een contract tot midden 2027 in Brugge, maar het is goed mogelijk dat hij dat niet zal uitdoen gezien de interesse. De speler bereidt zich ondertussen voor de topper op het veld van RSC Anderlecht. Die vindt zondag om 13u30 plaats.

