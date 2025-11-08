Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

Voetbalminnend België kijkt reikhalzend uit naar zondag. Dan staat namelijk de topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge op het programma. Niemand beter dan Anderlecht-icoon Olivier Deschacht om zijn licht te laten schijnen op de wedstrijd.

Club Brugge is voor aanvang de grote favoriet, maar Anderlecht kan altijd wat meer tegen de aartsrivaal. Deschacht speelde meer dan 600 wedstrijden voor RSCA, waardoor zijn hart uiteraard in Brussel ligt. Hij duimt bij Het Laatste Nieuws dan ook voor een thuiszege voor RSCA.

"Niemand had ook verwacht dat Club een punt zou pakken tegen Barcelona. Laat Anderlecht morgen dan maar in de rol van Club afgelopen woensdag kruipen", zegt Deschacht bij bovengenoemde bron.

Grote veranderingen bij RSCA

Dat zou Anderlecht tot op vier punten brengen van de West-Vlamingen. Ondertussen zijn er grote veranderingen op til in de Brusselse bestuurskamer. Zo wordt Michael Verscheuren de nieuwe voorzitter.

"Hij zal visie en structuur brengen en zijn buitenlandse connecties kunnen raadplegen", denkt Deschacht. "We moeten durven dromen, zeker met zijn aanstelling. Anderlecht moet eigenlijk een voorbeeld nemen aan Club Brugge, waar Verhaeghe en Mannaert ook veel tijd nodig hadden om terug te komen."





Deschacht ziet wel nog een groot verschil met Club Brugge, op het veld dan. "Ze missen spelers met de clubidentiteit. Sardella, Stroeykens, Verschaeren... Dat zijn brave jongens, maar iets te jongen om te beseffen wat voor prestigeduel dit is. Anderlecht mist spelers als Vanaken en Mechele in de huidige ploeg. Mijn pronostiek? Toch 3-2 voor Anderlecht, ik heb nog altijd een paars hartje", geeft hij toe.