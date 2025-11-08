Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

Lorenz Lomme
| 4 reacties
Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voetbalminnend België kijkt reikhalzend uit naar zondag. Dan staat namelijk de topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge op het programma. Niemand beter dan Anderlecht-icoon Olivier Deschacht om zijn licht te laten schijnen op de wedstrijd.

Club Brugge is voor aanvang de grote favoriet, maar Anderlecht kan altijd wat meer tegen de aartsrivaal. Deschacht speelde meer dan 600 wedstrijden voor RSCA, waardoor zijn hart uiteraard in Brussel ligt. Hij duimt bij Het Laatste Nieuws dan ook voor een thuiszege voor RSCA.

"Niemand had ook verwacht dat Club een punt zou pakken tegen Barcelona. Laat Anderlecht morgen dan maar in de rol van Club afgelopen woensdag kruipen", zegt Deschacht bij bovengenoemde bron.

Grote veranderingen bij RSCA

Dat zou Anderlecht tot op vier punten brengen van de West-Vlamingen. Ondertussen zijn er grote veranderingen op til in de Brusselse bestuurskamer. Zo wordt Michael Verscheuren de nieuwe voorzitter.

"Hij zal visie en structuur brengen en zijn buitenlandse connecties kunnen raadplegen", denkt Deschacht. "We moeten durven dromen, zeker met zijn aanstelling. Anderlecht moet eigenlijk een voorbeeld nemen aan Club Brugge, waar Verhaeghe en Mannaert ook veel tijd nodig hadden om terug te komen."

Deschacht ziet wel nog een groot verschil met Club Brugge, op het veld dan. "Ze missen spelers met de clubidentiteit. Sardella, Stroeykens, Verschaeren... Dat zijn brave jongens, maar iets te jongen om te beseffen wat voor prestigeduel dit is. Anderlecht mist spelers als Vanaken en Mechele in de huidige ploeg. Mijn pronostiek? Toch 3-2 voor Anderlecht, ik heb nog altijd een paars hartje", geeft hij toe.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Olivier Deschacht

Meer nieuws

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

19:00
LIVE: Kan Westerlo de scheve situatie omkeren na de rust? Live

LIVE: Kan Westerlo de scheve situatie omkeren na de rust?

19:26
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Van Bommel - Clement - Overmars

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Van Bommel - Clement - Overmars

19:30
Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

19:30
Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

14:00
'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

17:30
1
Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

18:01
Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

09:30
Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

18:00
Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

17:06
4
Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

15:00
18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

08:01
1
Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

15:45
1
'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

16:30
Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

07:20
'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

16:00
Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

15:32
Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

14:30
3
Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

12:00
4
Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

13:00
1
Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

12:45
4
"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

12:20
3
Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

13:30
Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

11:30
14
Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

12:30
6
STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

10:15
Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

10:30
🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

11:00
LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45
Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

11:15
Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

11:45
1
Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

08:40
2
JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

09:15
Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

10:00
3
De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

07:00
9
David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

lucas lucas over Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren Soloria Soloria over Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het" Real09 Real09 over Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Nelvafrel Nelvafrel over Charleroi - Westerlo: 1-0 Groen Groen over Cercle Brugge - OH Leuven: 1-2 King of Highbury King of Highbury over Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge" Dog3 Dog3 over Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog? lucas lucas over Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen" objectieve pers objectieve pers over 'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved