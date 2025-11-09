Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk
Foto: © photonews

KAA Gent en KRC Genk hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel. De bezoekers waren op voorsprong gekomen, maar de Buffalo's wisten in de tweede helft gelijk te maken. Na de wedstrijd zat coach Ivan Leko van KAA Gent met een dubbel gevoel.

"Mijn gevoel is een beetje 50-50", opende Ivan Leko zijn reactie in de perszaal van de Planet Group Arena. "Na de zware nederlaag op bezoek bij OH Leuven zagen we de ene blessure na de andere opduiken deze week."

Had KAA Gent moeten winnen van KRC Genk? 

"Als je dan tegen KRC Genk moet spelen, dan is dat geen perfect scenario. Maar na deze match heb ik het gevoel dat we iets meer verdienden dan wat we hebben gekregen. Het tegendoelpunt valt op een manier waarop we dat binnen een paar maanden niet meer gaan doen."

"We komen terug na die ongelukkige situatie en we hebben mooie dingen laten zien. Als er één ploeg de zege verdiende, dan waren wij het misschien wel. We zijn er dichter bij gekomen dan Genk", vond de oefenmeester van de Buffalo's.

KAA Gent gaf geen cadeaus aan KRC Genk

"Het gevoel is oké. Het kon beter, maar het kon ook slechter. We hebben mooie dingen laten zien. Ik heb respect voor het punt dat we pakken, maar we wilden meer."

"Genk is een ploeg die van overal kan scoren, maar ik had nu niet het gevoel dat ze zouden scoren. We waren stabiel en we hebben geen cadeaus gegeven."

Wat vond u van de wedstrijd?

