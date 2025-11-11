Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

Het Belgische voetbal zit in een overgangsjaar. Normaal zakt er dit seizoen maar één ploeg, want volgend jaar verdwijnen de play-offs en keert de competitie terug naar 18 clubs. Maar nu klinkt er opnieuw twijfel bij de topclubs.

We zitten in een overgangsseizoen in de Jupiler Pro League. Dit seizoen zakt er normaal gezien slechts één ploeg omdat volgend seizoen geen play-offs meer zijn, en opnieuw 18 ploegen. Of toch niet?

De grote clubs zijn namelijk toch niet zo'n grote fan meer van de competitiehervorming, waar al wel voor gestemd werd. Er wordt nu zelfs gedacht aan het, op de een of andere manier, terugdraaien van die beslissingen.

Kan de hervorming nog worden teruggedraaid?

Het is allemaal heel opvallend, en hoewel de grote clubs dit snel zouden willen, lijkt dat toch praktisch onmogelijk. "Ik zeg nu al dat het terugdraaien van die competitiehervorming niet kan voor volgend seizoen want het is ondenkbaar - sportief en economisch - om tijdens het lopende seizoen de modaliteiten van een competitie die aan de gang is te veranderen", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.



"Dat je concreet in december, februari of april gaat zeggen dat er niet 1 ploeg is die kan degraderen, maar 3 ... Dat kan gewoon niet", gaat hij verder. Op deze manier zou bijvoorbeeld Antwerp zich plots flink zorgen moeten beginnen maken.

"Zelfs als je zoals Baro en een paar anderen vindt dat de afschaffing van de play-offs sportief en financieel een kwalijke zaak zou zijn voor het Belgische voetbal - daar ben ik het nog wel mee eens -, maar dat kan voor mij niet."



"Het laat zich natuurlijk raden dat benadeelde clubs naar het BAS zullen stappen of andere gerechtelijke stappen zullen ondernemen en het voetbal in een soort juridische onzekerheid terecht zal komen en ze gewoon gelijk zullen krijgen aan het einde van de rit", besluit Vandenbempt.