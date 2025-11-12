Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

Lukasz Lakomy is in topvorm sinds de komst van Felice Mazzu naar Leuven. De Leuvenaars lijken zo plots een uitstekende zaak te hebben gedaan met de Poolse middenvelder. Is hij hét geheime wapen van OH Leuven?

Bij zijn komst naar Leuven had de Pool Lukasz Lakomy al aangegeven: zijn schoten van buiten het strafschopgebied zijn een van zijn grootste kwaliteiten. De linkspoot heeft dat de voorbije weken bewezen.

Eerst knalde hij heerlijk tegen KAA Gent, een week later tegen Cercle Brugge was het opnieuw raak voor de Poolse speler. En op die manier wist hij twee weken op rij een winkelhaak stofvrij te maken: erg knap gedaan.

Twee raketten in zeven dagen sinds de komst van Felice Mazzu: genoeg om een specialiteit die steeds meer anachronistisch lijkt te worden in de Pro League nieuw leven in te blazen? Jaar na jaar zien we immers een afname van schoten uit de tweede lijn.

Dit seizoen is Antwerp de ploeg die proportioneel gezien de meeste schoten van buiten de zestien probeert (42% van de pogingen komen van buiten het strafschopgebied volgens de statistieken van de site Whoscored). Vijf jaar geleden haalden of overschreden acht teams de grens van 40% (Moeskroen haalde zelfs 50%). Vandaag zijn er nog maar twee.

De grote kwaliteit van Lukasz Lakomy

Met Lukasz Lakomy lijkt Felice Mazzu te begrijpen dat hij een scherpschutter in zijn groep heeft. De jongen is geen nieuwkomer als het gaat om afstandsschoten. Zijn enige doelpunt in de Champions League met Young Boys Bern? Een schot van buiten het strafschopgebied.

Lakomy is door Young Boys Bern uitgeleend, maar Leuven heeft een koopoptie die automatisch wordt gelicht als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. En dus zou het wel eens kunnen zijn dat we nog langer van hem kunnen genieten.