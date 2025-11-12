Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 503

Lukasz Lakomy is in topvorm sinds de komst van Felice Mazzu naar Leuven. De Leuvenaars lijken zo plots een uitstekende zaak te hebben gedaan met de Poolse middenvelder. Is hij hét geheime wapen van OH Leuven?

Bij zijn komst naar Leuven had de Pool Lukasz Lakomy al aangegeven: zijn schoten van buiten het strafschopgebied zijn een van zijn grootste kwaliteiten. De linkspoot heeft dat de voorbije weken bewezen.

Eerst knalde hij heerlijk tegen KAA Gent, een week later tegen Cercle Brugge was het opnieuw raak voor de Poolse speler. En op die manier wist hij twee weken op rij een winkelhaak stofvrij te maken: erg knap gedaan.

Twee raketten in zeven dagen sinds de komst van Felice Mazzu: genoeg om een specialiteit die steeds meer anachronistisch lijkt te worden in de Pro League nieuw leven in te blazen? Jaar na jaar zien we immers een afname van schoten uit de tweede lijn.

Dit seizoen is Antwerp de ploeg die proportioneel gezien de meeste schoten van buiten de zestien probeert (42% van de pogingen komen van buiten het strafschopgebied volgens de statistieken van de site Whoscored). Vijf jaar geleden haalden of overschreden acht teams de grens van 40% (Moeskroen haalde zelfs 50%). Vandaag zijn er nog maar twee.

De grote kwaliteit van Lukasz Lakomy

Met Lukasz Lakomy lijkt Felice Mazzu te begrijpen dat hij een scherpschutter in zijn groep heeft. De jongen is geen nieuwkomer als het gaat om afstandsschoten. Zijn enige doelpunt in de Champions League met Young Boys Bern? Een schot van buiten het strafschopgebied.

Lakomy is door Young Boys Bern uitgeleend, maar Leuven heeft een koopoptie die automatisch wordt gelicht als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. En dus zou het wel eens kunnen zijn dat we nog langer van hem kunnen genieten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Felice Mazzu
Lukasz Lakomy

Meer nieuws

"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

16:30
1
Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

16:00
1
"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

15:45
1
Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

15:30
5
Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

15:00
4
Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

14:20
Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

14:40
4
Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

14:00
Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

12:40
2
Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

13:30
Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

13:00
2
Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"

Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"

12:10
1
"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

12:20
10
Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

12:00
"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

11:20
2
Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo

Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo

11:40
6
RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

11:00
Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

10:00
"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

10:30
Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

09:00
Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

08:20
Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

08:00
5
Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

08:40
5
Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

08:20
🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

07:20
11
"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

07:40
1
'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

07:00
10
Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

06:30
1
Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

06:00
Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

23:00
2
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

22:30
🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
4
Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

21:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

franchi franchi over Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging' franchi franchi over "Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp TL TL over De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde franchi franchi over Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1 franchi franchi over 🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht Stigo12 Stigo12 over Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens Strider Strider over "Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved