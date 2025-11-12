Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

Na het vertrek van John Heitinga als trainer van Ajax ontstond discussie over mogelijke opvolgers. Een opmerkelijke suggestie van oud-schaatser Erben Wennemars leidde tot felle reacties in een Nederlands tv-panel.

Reactie op voorstel Wennemars

Namen als Philippe Clement en Mark van Bommel vielen al in de geruchtenmolen. Wennemars opperde in een uitzending van RTL Tonight dat Sarina Wiegman, de Nederlandse die als bondscoach van Engeland het WK won, een geschikte kandidaat zou zijn voor Ajax.

Het idee werd door de aanwezige analisten in Vandaag Inside direct van de hand gewezen. Valentijn Driessen stelde: “Die is toch helemaal gestoord!” Johan Derksen voegde toe: “Die is niet goed bij zijn hoofd.”

Tijdens het programma werd de suggestie breed uitgelachen. Derksen besloot met klaar en duidelijke taal over het idee. “Niemand neemt die jongen toch serieus, joh.”

Wennemars over Wiegman

Wennemars lichtte zijn idee later toe. Hij verwees naar een optreden van Wiegman bij Jinek, waar zij benadrukte dat trainers niet altijd luidruchtig hoeven te zijn. “Ze zei alleen maar zinnige dingen, helemaal goed.” Volgens hem viel het op dat in de lijst van mogelijke Ajax-trainers geen enkele vrouw werd genoemd.





De oud-schaatser gaf aan dat hij het ontbreken van vrouwelijke kandidaten vreemd vond. Hij stelde dat “die hele voetbalwereld één grote opportunistische, egoïstische, cynische, conservatieve en negatieve wereld” is. Volgens hem vormt dit de kern van het probleem binnen de sport.

Slot en conclusie

Wennemars besloot dat verandering noodzakelijk is en dat Ajax een signaal zou kunnen geven door Wiegman aan te stellen. “Sarina Wiegman is de oplossing voor Ajax”, voegde hij er nog aan toe. Daarmee bleef hij bij zijn standpunt, ondanks de lacherige reacties van het panel.