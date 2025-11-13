Niet goed genoeg voor Anderlecht, maar binnenkort bij Die Mannschaft? "Dat is het ultieme doel"

Tot twee jaar geleden stond Timon Wellenreuther nog onder contract bij Anderlecht. Sindsdien heeft de Duitse doelman een plaats veroverd in het hart van de supporters van Feyenoord.

In het Lotto Park liet Timon Wellenreuther geen onuitwisbare indruk achter. Hij kwam zelfs vaker in het nieuws door zijn uitspraken uit frustratie omdat hij niet de nummer één was, dan door zijn prestaties op het veld.

Geblokkeerd door Hendrik Van Crombrugge gaf hij het helemaal op toen Bart Verbruggen doorbrak. Hij werd uitgeleend aan Willem II en later aan Feyenoord, waarna hij in juli 2023 definitief werd verkocht voor één miljoen euro. Vandaag is hij zes keer zoveel waard.

Als een vis in het water in Rotterdam

Bij Feyenoord heeft de ex-doelman van Anderlecht zich namelijk meteen kunnen doorzetten. Afgelopen weekend werd hij door de club zelfs in de bloemetjes gezet voor zijn 100ste wedstrijd in het shirt van de Rotterdammers.

𝟏𝟎𝟎x Timon Wellenreuther ⛔️⚪️⚫️ pic.twitter.com/38Lu6Bvr6B — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 11, 2025

Afgelopen zomer werd hem nochtans verteld dat hij de doublure zou worden van Justin Bijlow. "Dat had ik helemaal niet verwacht en het verraste me, maar in het voetbal kan je elke dag verrast worden", legt hij uit in het interview met ESPN.

Uiteindelijk behield hij zijn plaats en leidt hij nu de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie. "Ik was vanaf het begin klaar. Als je klaar bent, verdien je het ook." Timon Wellenreuther droomt intussen hardop van de Mannschaft. De doelman werd geselecteerd tot en met de Duitse U21 en wil nu de kers op de taart. "Dat is ieders droom, ook de mijne. Dat is het ultieme doel", glimlacht hij.