Niet te geloven: nieuw drama voor Zinho Vanheusden (ex-KV Mechelen en Standard)

Zinho Vanheusden krijgt opnieuw een zware klap te verwerken. De verdediger van Marbella FC heeft opnieuw een kruisband gescheurd, al voor de derde keer in zijn carrière.

Zinho Vanheusden is ongetwijfeld een van de Belgische voetballers die in zijn carrière het meeste pech kent. De centrale verdediger verhuisde onlangs naar Marbella FC, maar kent opnieuw een zware tegenslag.

Nieuwe zware blessure voor Vanheusden

Zondag heeft Vanheusden de kruisband van zijn linkerknie gescheurd, schrijft Het Laatste Nieuws. Het is al de derde keer in zijn carrière dat hij een kruisband scheurt.

Acht jaar geleden scheurde de verdediger dezelfde kruisband. Toen zat hij nog bij Inter Milan, waar hij als een groot talent werd gezien. In het verleden kende hij al talloze blessures.

In totaal miste Vanheusden al minstens 197 (!) wedstrijden hierdoor. Afgelopen zomer trok hij naar Marbella FC om opnieuw voetbalplezier te vinden, en dat leek ook te lukken. Hij maakte minuten en kwam weer op niveau.

Maar nu zal hij opnieuw maandenlang aan de kant staan. Het is bijna ongelooflijk: aan de lijdensweg van de voormalige speler van KV Mechelen en Standard lijkt gewoonweg geen einde te komen.