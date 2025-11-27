Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond
Foto: © photonews

De Belgische voetbalbond moet een opvolger aanduiden voor Wouter Vandenhaute in de Raad van Bestuur. Twee kandidaten hebben zich gemeld: Bob Madou van Club Brugge en Philippe Bormans van Union Saint-Gilloise.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de bond telt tien leden en heeft een belangrijke toezichthoudende rol. Het orgaan bewaakt het beleid van het management en bepaalt mee de strategische koers van het Belgische voetbal. De samenstelling is divers: twee onafhankelijke bestuurders, vier vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal en vier leden namens de profclubs.

Momenteel zetelen onder meer Antwerp-CEO Sven Jaecques, Standard-CEO Pierre François en KV Mechelen-CEO Frank Lagast. De vierde zetel van de profclubs kwam vrij na het vertrek van Wouter Vandenhaute.

Vertrek van Wouter Vandenhaute

Vandenhaute nam eerder al afscheid als voorzitter van Anderlecht en verkocht zijn aandelen bij de club. Daarmee kwam ook een einde aan zijn rol binnen de bond. Naast zijn bestuursfunctie was hij actief in het sportief comité, dat mee beslist over sportieve dossiers, zoals het aanblijven van de bondscoach. De eindverantwoordelijkheid ligt daar bij technisch directeur Vincent Mannaert.

Tot afgelopen vrijdag konden geïnteresseerde clubleiders zich kandidaat stellen voor de vacante positie. Uiteindelijk werden twee kandidaturen ingediend. Het gaat om Bob Madou, CEO van Club Brugge, en Philippe Bormans, CEO van Union Saint-Gilloise, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Lees ook... Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-spelerMadou is sinds 2018 actief bij Club Brugge en groeide door tot CEO. Hij heeft ervaring in sportmanagement en media en werd recent ook bestuurder bij de Pro League, in vervanging van Vandenhaute. Bormans staat sinds 2018 aan het roer bij Union en leidde de club naar de hoogste afdeling en een landstitel en Europees voetbal. Beide profielen worden gezien als sterke kandidaten om de vacante zetel in te vullen.

