Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

Mika Godts, het voormalige talent van RSC Anderlecht en KRC Genk, is uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand november in de Eredivisie. De aanvaller van Ajax kreeg de prijs uitgereikt op Sportpark de Toekomst door Hans Kraay jr., wat voor een luchtig onderonsje zorgde.

In november scoorde Godts drie doelpunten en gaf hij één assist voor Ajax. “Ik was er niet echt mee bezig, maar het is wel mooi", reageert hij tegenover ESPN. “Ik denk dat ik in een goede vorm zit.”

Tijdens de uitreiking sprak hij ook met Kraay, die hem eerder had geprezen in de Keuken Kampioen Divisie. “Je hebt veel gezegd", vertelde Godts. “Thuis heb je ook veel fans. Mijn hele familie is fan van je geworden. Mijn vrouw ook. Sinds je dat allemaal hebt gezegd.”

Mika Godts hoopt dat Rudi Garcia hem eindelijk opmerkt

Godts toont zich duidelijk vereerd door de erkenning en lijkt er veel vertrouwen uit te putten. “Het voelt goed om zo gewaardeerd te worden", zegt hij lachend. “Het motiveert om nog beter te presteren.”

Daarnaast maakt hij een grapje over zijn mogelijke eerste oproep voor de Rode Duivels. Kraay vroeg of hij zijn hoogtepunten naar bondscoach Rudi Garcia moest sturen. “Stuur jij het maar naar hem, dat is professioneler", lacht Godts. “Hij moet van jou horen wat ik hier allemaal aan het doen ben.”

De erkenning als talent van de maand bevestigt dat Godts zijn stempel drukt in de Eredivisie en zich verder wil opwerken richting de nationale ploeg. “Het is een mooie beloning voor het harde werk", besluit hij. Godts gaf eerder wel al een paar keer verstek voor de nationale beloften.