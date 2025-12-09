Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

Charleroi staat twaalfde in de Jupiler Pro League. De kloof met de top zes bedraagt vijf punten, maar het bereiken van die zone lijkt voor trainer Rik De Mil een moeilijke opdracht. Het programma en de prestaties maken de uitdaging nog groter.

Positie en tekortkomingen

De ploeg bevindt zich in de middenmoot en moet een kleine achterstand goedmaken om aansluiting te vinden bij de bovenste zes. “De top zes wordt moeilijk haalbaar voor Charleroi”, aldus Philippe Albert in La Capitale. Het ontbreken van een uitgesproken afwerker wordt gezien als een structureel probleem.

Albert benadrukt dat de ploeg zonder een echte spits weinig kans maakt op een plaats bij de eerste zes. Het rendement in de aanval blijft dus een cruciale factor die momenteel te vaak voor problemen zorgt.

Concurrentie en kalender

De terugkeer van Antwerp in de strijd om de bovenste posities maakt de situatie nog complexer. Charleroi kende een goede bekercampagne, maar de prestatie in de competitie tegen dezelfde tegenstander was onvoldoende. Het eindejaarsprogramma met thuiswedstrijden tegen Union en Genk, gevolgd door een uitmatch bij Anderlecht, verhoogt de druk aanzienlijk.

En precies die gemiste kansen vormen het grote probleem. “Verloren punten keren nooit terug”, gaat Albert verder. Dit onderstreept dat de marge voor fouten minimaal is en dat elke misstap de kansen op een plaats in de top zes verkleint.

Bovendien zijn er ook naast Antwerp heel wat tegenstanders die een stap vooruitzetten. Denk maar aan La Louvière dat gemakkelijk punten begint te pakken en ook Dender dat een nieuw elan lijkt te vinden.





Charleroi staat voor een moeilijke opdracht in de tweede seizoenshelft. Het ontbreken van een echte spits, de zware kalender en het feit dat heel wat ploegen nog in aanmerking komen voor de top zes maken het bijzonder moeilijk.