Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union sloot 2025 niet in zijn beste vorm af en zag de kloof met Club Brugge daardoor slinken tot één punt. De Brusselaars willen met deze transfer orde op zaken zetten in 2026.

We berichtten er al over en het is nu ook officieel: Mateo Biondic is een speler van Union. De landskampioen maakt de transfer officieel bekend op de clubwebstek.

Biondic maakt de overstap van Eintracht Trier, een club uit de Duitse vierde klasse. Hij tekent een contract tot midden 2030 in onze hoofdstad. "Welkom bij de kampioen van België, welkom bij Union, Mateo", schrijft Union.

Biondic is opgetogen

De speler zelf liet ook al een eerste reactie optekenen. "Ik ben hier om te groeien en ten dienste van het team. Als speler probeer ik mezelf altijd te amuseren en de fans te entertainen."

Biondic moet Union meer aanvallende opties geven. Met zijn 1,90m kan hij alvast gewicht in de schaal leggen. Dit seizoen was de spits in 17 duels goed voor 7 goals en 5 assists.

Het is niet de eerste keer dat Union spelers weghaalt uit de lagere Duitse reeksen. Dat was ook al het geval bij Denis Undav, die toen in de Duitse derde klasse voetbalde, maar daarna helemaal ontbolsterde in ons land.



