Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

Kaye Furo maakte deze winter een opvallende toptransfer. De jonge aanvaller verruilde Club Brugge voor Brentford en kijkt nu al vol ambitie vooruit naar zijn volgende stap.

Club Brugge heeft tijdens deze wintermercato nog maar één transfer gedaan: de uitgaande move van Kaye Furo naar Brentford. De Engelse club betaalde minstens 10 miljoen euro voor de aanvaller.

De 18-jarige Belg komt op die manier al veel vroeger dan verwacht bij een grote club terecht. Club had hem graag nog wat gehouden, maar het bod van Brentford was niet te weigeren.

Waarom Furo meteen overtuigd was

In een interview met de clubmedia van zijn nieuwe ploeg legde Furo uit waarom hij voor hen koos. "Brentford is de juiste club door de energie die ik voelde vanaf het moment dat ik hier aankwam en iedereen voor het eerst zag", stelt Furo.

"Meteen merkte ik dat dit een echte familieclub is. Die energie is oprecht, niets is geforceerd of gespeeld", gaat de 18-jarige spits verder. "Ik had echt het gevoel dat dit de juiste club is voor mij om me te ontwikkelen als spits en om ooit een van de beste spitsen te worden. Dat is voor mij de absolute focus."



"Elke dag dat ik op training kom, zal ik keihard werken en mijn hoofd erbij houden tot ik kan worden wat ik wil worden", belooft hij aan zijn nieuwe fans. Nu blijft het wachten tot hij zijn eerste minuten maakt in Engeland.