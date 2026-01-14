Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Anderlecht kan opgelucht ademhalen richting het tweeluik met KAA Gent. Na een moeilijke periode voor de winterstop ziet Besnik Hasi stilaan meerdere pionnen terugkeren, wat de opties voor beker en competitie aanzienlijk vergroot.

Anderlecht pakte voor de winterstop slechts 5 op 12, al ging dat hand in hand met heel wat blessures binnen de club. De winterstop kwam op een goed moment voor coach Besnik Hasi, die nu enkele spelers ziet terugkeren.

"Marco Kana traint al een volledige week met de groep mee en moet in staat zijn om donderdag tegen Gent in de basis te staan", vertelde Hasi volgens Het Nieuwsblad. "Of hij zondag opnieuw klaar zal zijn om te starten, moeten we nog bekijken. Twee wedstrijden in vier dagen is kort dag."

Besnik Hasi ziet de ziekenboeg leeglopen richting cruciale duels

"Ook Ludwig Augustinsson is weer helemaal fit", gaat Hasi verder. "Op stage speelde hij nog 45 minuten in de oefenwedstrijd tegen Sankt-Gallen." Ook Ilay Camara is goed aan het herstellen. "Hij traint wel nog niet met de groep, maar dat zal niet lang meer duren."

"Mario Stroeykens traint wel al individueel op het veld. Maar een inschatting van wanneer hij terug beschikbaar zal zijn is moeilijk. Dat zal afhangen van de reacties die hij voelt. We hopen op eind januari."

Anderlecht komt KAA Gent deze week twee keer tegen. Eerst op donderdag in Croky Cup, thuis, en zondag op verplaatsing in de competitie. "Zondag moeten we alleszins oplossingen zoeken want dan is Lucas Hey geschorst. We hebben verdedigers genoeg in onze kern."