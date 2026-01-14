Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

De pijnlijke bekerexit tegen Charleroi hakte er stevig in bij Club Brugge, maar leidde niet tot chaos. Integendeel: voorzitter Bart Verhaeghe koos opvallend voor kalmte en afstand na de nederlaag.

De bekeruitschakeling van Club Brugge zal nog wel even nazinderen in West-Vlaanderen. Blauw-zwart werd verrassend uit de Beker geknikkerd door Charleroi na een 2-0-nederlaag.

Het was uiteraard een enorme domper voor de Bruggelingen. De prestatie was gewoon te min, op alle vlakken schoot Club tekort terwijl Charleroi wel een knappe prestatie leverde.

Verhaeghe kiest voor rust, geen donderpreek

Maar van paniek is geen sprake. Voorzitter Bart Verhaeghe begaf zich in het verleden, bijvoorbeeld bij de nederlaag tegen La Louvière, al wel eens naar de kleedkamer. Daar wees hij de spelers heel duidelijk op hun plichten.

Tijdens de rust tegen Charleroi trok Verhaeghe ook naar de kleedkamer van zijn ploeg. Volgens Het Laatste Nieuws sprak hij er zijn steun uit en hield hij zich eerder op de achtergrond.



Na afloop keerde hij niet terug naar de kleedkamer. Aandachtige kijkers konden op de live-uitzending ook al zien dat Verhaeghe zelfs niet wachtte op het laatste fluitsignaal. Hij ging vroeger naar binnen. Het lijkt duidelijk dat Club de rust wil bewaren.