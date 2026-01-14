Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

Union Saint-Gilloise trekt woensdagavond naar Dender. David Hubert kan geen beroep doen op Rob Schoofs, die ziek is.

Na een eerste seizoenshelft van maar liefst 29 wedstrijden heeft Union Saint-Gilloise eindelijk wat kunnen uitblazen. Die kleine twintig dagen zonder officiële match deden iedereen zichtbaar deugd, ook al trok de groep niet op stage naar de zon om de batterijen op te laden.

In tegenstelling tot Dender, dat drie dagen geleden terugkeerde uit Spanje, koos Union ervoor om in België te blijven om een heracclimatisatie te vermijden. Toch kan David Hubert geen beroep doen op Rob Schoofs, die ziek is.

Wijziging onder de lat

In doel start Kjell Scherpen. Vic Chambaere begon nochtans aan de twee eerdere bekerwedstrijden. "Kjell is onze nummer één. We beginnen aan een nieuw jaar en er is al even geen wedstrijd geweest, dus het is logisch dat hij start. We weten dat Vic klaar is als er iets gebeurt. Hij heeft bewezen dat we op hem kunnen rekenen. Maar de hiërarchie is duidelijk", legt David Hubert uit aan La Dernière Heure.

De herneming op het veld van Dender moet toelaten om enkele accenten uit de recente trainingssessies te bevestigen. "We hebben gewerkt aan zaken die ons op het einde van het jaar ontbraken, maar ook specifiek aan deze bekerwedstrijd tegen Dender, een goed georganiseerde ploeg die ons zal opwachten."

Bij kwalificatie treft Union Saint-Gilloise in de halve finale Charleroi, dat Club Brugge uitschakelde. "We nemen deze match heel ernstig. Om de finale te halen, moet je elke ronde aanpakken met een zekere winnaarsmentaliteit."