Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Foto: © photonews

De uitschakeling van Club Brugge maakt van RSC Anderlecht een van de laatste overgebleven favorieten in deze Beker, nadat paars-wit zelf al KRC Genk had uitgeschakeld in de vorige ronde. Dat weet iedereen in Neerpede, ook al zal Besnik Hasi het nooit zo uitspreken.

We hadden het er onlangs al over: voor Anderlecht is de Beker van België niet de kortste weg naar Europa, maar wel de kortste weg naar een trofee. En hoewel een eindzege in de Croky Cup niet het ultieme doel is, zou ze wel een welgekomen oase zijn in de lange woestijntocht die RSCA sinds 2017 doormaakt.

Er was een tijd dat Anderlecht de beker links liet liggen. Die periode ligt intussen ver achter ons. In Neerpede beseft iedereen dat deze ploeg waarschijnlijk nog net dat tikkeltje mist om kampioen van België te worden. Dat betekent concreet dat, zonder bekerwinst op de Heizel, de meest gelauwerde club van het land dreigt af te stevenen op tien jaar zonder prijs.

Uitschakeling van Club Brugge? “Geen boost”

En dinsdag zorgde Charleroi ongetwijfeld voor een glimlach bij de Mauves die de bekerwedstrijden volgden. Besnik Hasi bekeek beide kwartfinales. "Nee, het is geen ‘boost’ om Club Brugge uitgeschakeld te zien", stelt de Kosovaarse coach. "Ik focus me op KAA Gent, dat is een sterke tegenstander."

De opdracht is duidelijk: het moet (veel) beter dan tegen Charleroi aan het einde van het jaar, en ook beter dan in de oefenmatch tegen Sankt Gallen op stage. "We moeten die intensiteit terugvinden die ons typeert. Tegen Charleroi hebben we twaalf minuten goed gespeeld", gromt Hasi.

Lees ook... Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit
Als Anderlecht Gent vanavond uitschakelt, wacht Antwerp in de halve finales: een lastige tegenstander. En daarna een finale op de Heizel tegen aartsrivaal Union? Dat is misschien al ver vooruitdenken, maar op de burelen van Neerpede denkt iedereen eraan — zelfs al durft niemand het hardop te zeggen.

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/01).

