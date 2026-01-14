Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Anderlecht staat donderdagavond voor een topaffiche in de Croky Cup tegen KAA Gent. Daags voordien zorgde paars-wit al voor gespreksstof met de voorstelling van een gloednieuwe spelersbus.

Anderlecht speelt donderdagavond dé topper van deze ronde in de Croky Cup. Paars-wit ontvangt KAA Gent in het Lotto Park. Daags voordien konden de Brusselaars trots met leuk nieuws komen.

De club stelde namelijk haar nieuwe spelersbus voor, en die is best indrukwekkend. Op de paarse bus staat in grote zwarte letters 'RSCA'. Ook de slogan 'Noblesse oblige' kreeg een plaatsje op de achterkant.

Volgens Sudinfo bedraagt het kostenplaatje van de nieuwe bus zo'n 600.000 euro. Hij werd door MAN gemaakt maar blijft eigendom van Rantour. Dat is al sinds 1999 een partner van Anderlecht, dat de samenwerking tot zeker 2028 verlengde.

Een bus met alles erop en eraan

Op die manier wordt de bus tegen voor een deftige prijs verhuurd aan de club. Zoals verwacht biedt hij ook heel wat voorzieningen aan. Er zijn tv-schermen aan boord, net als wifi. Er wordt plaats voorzien voor zo'n 40 personen in de bus.

Lees ook... Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat›

Verder is er ook een opvallend nieuw element: er is een volledig uitgeruste keuken aan boord. Die werd eerst gemaakt in Duitsland om hem nadien in de bus te plaatsen. Donderdagavond zal de bus voor het eerst gebruikt worden.