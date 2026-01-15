DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

KVC Westerlo is dezer dagen vooral bezig met uitgaande transfers. Het neemt nu ook afscheid van de 21‑jarige Schotse winger Adedire Mebude. Hij maakt de overstap naar de Turkse eersteklasser Rizespor en tekent er een meerjarig contract.

KVC Westerlo ziet Adedire Mebude naar Rizespor trekken. Daar zal hij een contract tekenen tot juni 2030. De deal hing al even in de pijplijn, maar nu is het helemaal rond. Dat hebben de Turken laten weten via de sociale media.

"Adedire Awokoya Mebude sluit zich aan bij Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor heeft de in Nigeria geboren Schotse speler Adedire Awokoya Mebude voor 4,5 seizoenen aan zijn selectie toegevoegd. Na een akkoord met de Belgische Pro-League-club Westerlo arriveerde de speler in Istanbul voor een medische keuring."

Adedire Awokoya Mebude Çaykur Rizespor’da



Çaykur Rizespor’umuz, Nijerya asıllı İskoç oyuncu Adedire Awokoya Mebude’yi 4,5 sezonluğuna kadrosuna kattı.



Belçika Pro-Lig ekibi Westerlo ve Mebude ile anlaşmaya varılmasının ardından oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi.… pic.twitter.com/J6npqBYcoj — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 15, 2026

"Na afronding van de medische keuring en de officiële procedures tekende de 21-jarige speler een contract dat hem voor 4,5 jaar aan de groen-blauwe club bindt. Mebude speelde in de eerste helft van het seizoen 13 wedstrijden en scoorde 2 doelpunten."

Definitieve deal voor Mebude: van KVC Westerlo naar Rizespor

"Wij verwelkomen onze nieuwe aanwinst Adedire Awokoya Mebude en wensen hem veel succes", klinkt het trots bij de Turken. Met hem willen ze opnieuw stappen zetten richting de top van het klassement en ook voor Mebude is het een goede kans.





De speler doorliep de jeugd van Rangers en vertrok later naar Manchester City. Bij Westerlo zette hij in 2023 zijn eerste stap in het profvoetbal. Bij de Kemphanen was hij vooral invaller en na uitleenbeurten aan Bristol en Hamburger SV is het nu definitief einde verhaal voor hem in 't Kuipje.