DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

Standard heeft zijn nieuwe gedroomde transfer beet. Het haalt Gustav Mortensen op bij het Deense Lyngby en contracteert hem meteen voor 4,5 seizoenen. De Rouches kapen de deal zo voor de neus van KVC Westerlo weg, want ook zij waren geïnteresseerd.

Er is een akkoord bereikt tussen Standard de Liège, Lyngby Boldklub en Gustav Mortensen : de Deense linksachter heeft bij de Rouches getekend tot juni 2030. De 21-jarige linksachter is zo voor lange tijd actief in De Vurige Stede.

"De Deense jeugdinternational werd gevormd bij Lyngby Boldklub, waar hij zijn profdebuut maakte in 2022. Hij werd uitgeleend aan Vendsyssel FF tijdens het seizoen 2024-2025 en hij telt zo al meer dan 60 profwedstrijden in Denemarken."

Nieuwe linksachter voor Standard komt over uit Denemarken

"Onze club verwelkomt Gustav en wenst hem het beste in onze kleuren", aldus Standard op haar webstek. Ze doen meteen een prima zaak, want ook onder meer KVC Westerlo zag in Mortensen een opvolger voor Tuur Rommens.

Mortensen est Rouche. Le latéral gauche de 21 ans arrive de Lyngby Boldklub et a paraphé un contrat de 4,5 saisons avec les Rouches. Welcome, Gustav. 🔴⚪️



📝 https://t.co/ioMouzbw8B pic.twitter.com/q01RyGQoEb — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 15, 2026

"Wij volgen Gustav al geruime tijd. Het is een snelle linksachter met veel uithoudingsvermogen en een grote groeimarge", is Marc Wilmots opgetogen. "Hij is in staat om in meerdere systemen te spelen, past bij de waarden van Standard de Liège en zou zich snel moeten integreren."





Gustav Mortensen zelf reageerde ook meteen: "Toen Standard de Liège contact met mij opnam en mij het huidige project voorstelde, was ik snel overtuigd dat ik deel van dit avontuur moest uitmaken. Op 21‑jarige leeftijd voel ik me klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, die ook mijn eerste ervaring in het buitenland zal zijn, en ik kijk ernaar uit de club, de stad en de supporters te leren kennen."