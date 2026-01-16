OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

Teddy Teuma maakt een grote terugkeer naar België na zijn opvallende passage bij Union en zal voortaan de kleuren van Standard verdedigen.

Het is officieel: Teddy Teuma is een Rouche. Dat kondigt Standard trots aan via zijn officiële kanalen. De middenvelder maakt het seizoen af aan de boorden van de Maas en tekent bij Standard tot het einde van dit seizoen.

De 32-jarige Maltese international keert zo terug naar België, waar hij in 2019 arriveerde. Hij maakte vooral naam bij Union Saint-Gilloise, waarvoor hij meer dan 160 wedstrijden speelde (31 doelpunten en 44 assists).

Standard zorgt voor verrassende comeback

In 2023 verliet hij Brussel voor Stade de Reims. Daar kwam hij terecht bij Karel Geraerts. Na 69 wedstrijden in Frankrijk maakt hij nu zijn comeback in de Jupiler Pro League, tot groot genoegen van Marc Wilmots.

"Ik ben erg tevreden dat we deze transfer voor het vervolg van ons seizoen hebben kunnen afronden. Teddy zal onze ploeg zijn ervaring, zijn vechtersmentaliteit, zijn leiderschap en zijn vermogen om overtal te creëren en gevaar te scheppen in het strafschopgebied van de tegenstander brengen", zegt hij.

Ook voor Teuma zelf voelt de overstap als een nieuw begin. "Ik kon het voorstel van Standard de Liège niet weigeren. Ik kijk ernaar uit om de Belgische competitie terug te beleven die me zoveel heeft gebracht, om een ploeggenoot als Casper Nielsen terug te zien met wie ik zoveel mooie momenten deelde, en om opnieuw de passie van de supporters van de Rouches te voelen, ditmaal aan dezelfde kant."



Na afloop van de reguliere competitie zullen beide partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten om een eventuele contractverlenging na 30 juni te bespreken, aldus de Luikse club.