Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?
Ibe Hautekiet, die uitgroeide tot de spil van de defensie van Standard Luik, trekt de belangstelling van twee Serie A-clubs aan: Torino en Udinese. De 23-jarige verdediger wordt geschat op 3 miljoen euro en kan zo veel geld in het laatje brengen.

Vanaf het begin van het seizoen hebben Mircea Rednic en Vincent Euvrard te maken gehad met tal van blessures binnen de selectie van Standard, met name in de verdediging. En dus moesten er sterkhouders opstaan.

Hoewel bijna alle verdedigers van de kern meerdere opeenvolgende wedstrijden hebben gemist vanwege fysieke kwaaltjes, geldt dat niet echt voor Ibe Hautekiet, die relatief weinig blessures kende en tot de meest gebruikte spelers bij de Rouches dit seizoen behoort.

Als baas van de defensie van Standard heeft de voormalige centrale verdediger van Club NXT en Zulte Waregem echte vooruitgang geboekt sinds zijn komst in 2023, toen hij aanvankelijk bij de rangen van SL16 FC terechtkwam.

Parallel aan zijn sportieve carrière volgt Hautekiet een master milieuwetenschappen aan de Universiteit Maastricht, op afstand, met een examen ongeveer om de twee maanden. En met zijn 63 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Standard trekt de 23-jarige verdediger nu meerdere Italiaanse clubs aan, die mogelijk deze winter in actie komen.

Volgens de Italiaanse media TuttoMercato zouden Torino en Udinese in zijn diensten geïnteresseerd zijn. Geschat op 3 miljoen euro op Transfermarkt zou Ibe Hautekiet Standard een mooie meerwaarde kunnen opleveren, maar zijn vertrek zou een stevige slag betekenen op sportief vlak, tien wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie.

