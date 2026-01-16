Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Zeno Van den Bosch zorgde deze week voor ophef bij Antwerp door af te reizen naar Duitsland voor medische tests bij Union Berlin. Geen wintertransfer, wel een duidelijke indicatie richting de zomer. Coach Joseph Oosting blijft er opvallend rustig onder.

Het is een opvallend verhaal bij Antwerp. Donderdag reisde Zeno Van den Bosch naar Duitsland voor een medische screening bij Union Berlin. Niet voor een wintertransfer...

Het doel lijkt een gratis zomertransfer te worden. Zijn contract loopt af en door naar Duitsland te reizen voor medische tests lijkt hij een duidelijke keuze te hebben gemaakt. Voor Antwerp is het een heel vervelende situatie.

Oosting blijft koel onder transfersaga

Een jeugdproduct dat gratis vertrekt zorgt voor frustraties. Coach Joseph Oosting zit er dan wel mee, toch wil hij niet veel kwijt over de situatie. Hij lijkt het zich ook niet hard aan te trekken. Naar alle waarschijnlijkheid start Van den Bosch ook gewoon tegen Dender dit weekend.

"Zeno is gewoon een key player. Een van de beste centrale stoppers van België – maar goed, da’s mijn persoonlijke mening. En zolang er niets officieels is, wat moet ik er dan over zeggen? We bereiden ons voor op de match tegen Dender, mét Zeno. Hij is inzetbaar en gaat spelen", vertelde Oosting bij Gazet van Antwerpen.

Zal deze situatie invloed hebben op zijn speelminuten na de winterstop? "Dit soort vragen leg je best voor aan Marc Overmars. Hij is onze directeur voetbalzaken. Ik ga over onze wedstrijd van overmorgen. Ik wil het graag bij het team houden", besluit de Nederlandse T1 van Antwerp.