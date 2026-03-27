Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

In april komt de Licentiecommissie van de voetbalbond bij elkaar. Maar liefst 11 van de 34 ploegen die een dossier indienden kregen geen groen licht.

Elk ploegen moeten in april voor de Licentiecommissie verschijnen om hun dossier te verdedigen en hopelijk ook goed nieuws te krijgen voor volgend seizoen. En daar zitten niet de minste namen bij.

Van de eersteklassers gaat het om Zulte Waregem en Dender. Zij zijn rotsvast overtuigd dat hun dossier snel in orde zal zijn, zo klonk het al.

Bij de ploegen uit de Challenger Pro League en de amateurclubs zijn er dus heel wat clubs die nog het nodige huiswerk hebben richting een licentie voor volgend seizoen.

Deadline

Het gaat om tweedeklassers Lommel, RFC Luik, Eupen, RWDM, Francs Borains en Olympic Charleroi en om amateurclubs Sporting Hasselt, Roeselare en Tubize.

De Licentiecommissie houdt zittingen in de maand april. Ten laatste op 24 april krijgt elke club te horen of ze een licentie krijgen. Als dat niet lukt, is enkel nog een procedure bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector mogelijk. Ten laatste op 22 mei komt dan duidelijkheid.