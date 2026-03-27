Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

Charles Vanhoutte timmert sinds zijn zomerse overstap naar OGC Nice verder aan zijn opmerkelijke opmars. De voormalige middenvelder van Union, waar hij kampioen werd, kreeg inmiddels ook al zijn kans bij de Rode Duivels. Voor de huidige stage in de Verenigde Staten viel hij echter naast de selectie.

De 26-jarige middenvelder beseft dat de concurrentie op het Belgische middenveld bijzonder groot is. “De Bruyne, Tielemans, Vanaken en Onana zijn, behoudens blessures, zekerheden voor het WK”, klinkt het nuchter bij HLN. “Ook Raskin heeft zich met zijn kwalificatiewedstrijden stevig in de kijker gespeeld.”

Daarnaast is de spoeling nog breder met ervaren en jonge namen. Vanhoutte wijst onder meer naar Axel Witsel, Romeo Lavia, Nathan De Cat... die zich aandienen. “Er is enorm veel weelde op het middenveld”, geeft hij toe.

Charles Vanhoutte gelooft in zijn WK-kansen

Volgens Vanhoutte zal bondscoach Rudi Garcia uiteindelijk keuzes moeten maken. "Ik zou voor zeven middenvelders gaan”, voegt hij er met een lach aan toe.

Toch blijft de Fransman overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. “Op training heb ik nooit het gevoel gehad dat ik mijn mannetje niet kon staan. Spelers als De Bruyne of Doku zijn technisch fenomenaal, maar ik heb ook mijn troeven. Grinta, agressiviteit en elke dag vol gas gaan.”

Een selectie voor het Wereldkampioenschap 2026 lijkt geen evidentie, maar Vanhoutte geeft de strijd niet op. “Mijn kansen zijn misschien niet groot, maar ik blijf erin geloven. Het WK zou een absoluut hoogtepunt in mijn carrière zijn.”