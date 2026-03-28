Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

De Rode Duivels gaan zich deze week meten met de Verenigde Staten en Mexico. Rest de vraag welke Belgen zich daar gaan kunnen laten opmerken, ook met oog op het WK binnen enkele maanden.

Op het middenveld mogen we mogelijk het debuut van Nathan De Cat verwachten, waardoor die zich officieel Rode Duivel zal mogen noemen. En ook een aantal andere debutanten krijgen mogelijk meteen hun kans.

Hein Vanhaezebrouck breekt lans voor Kamiel Van De Perre van Union SG

De concurrentie is bijzonder zwaar op het middenveld, want onder meer Lavia en Keita zijn er dan nog niet eens bij. En ook Vanhoutte of Van De Perre grijpen naast een selectie voor de Rode Duivels. Die laatste krijgt zijn kans wel bij de beloften.

Als het van Hein Vanhaezebrouck afhangt, dan zou de middenvelder van Union SG echter bij de Rode Duivels mogen debuteren. "Kamiel Van De Perre werd na zijn goeie play-offs een onbetwiste titularis bij Union, dat toch weer leider is."

Van De Perre bleef overeind in de Champions League

"Ook in de Cham­pions League bleef hij overeind. Hij zit nu bij de Belgische beloften, maar voor mij had hij al Rode Duivel mogen zijn. Hij is 22, rijp genoeg", aldus Hein Vanhaezebrouck over de middenvelder in Het Nieuwsblad.



"En dit is niet meer de generatie van tien jaar geleden, dus moeten we nog altijd kiezen voor de leuke voetballers of draaien we, zeker omdat we defensief niet zo sterk zijn, de knop om en kiezen we voor knokkers? Met zijn over my dead body- mentaliteit kan je dan voor hem gaan."