Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

De Rode Duivels gaan zich deze week meten met de Verenigde Staten en Mexico. Rest de vraag welke Belgen zich daar gaan kunnen laten opmerken, ook met oog op het WK binnen enkele maanden.

Op het middenveld mogen we mogelijk het debuut van Nathan De Cat verwachten, waardoor die zich officieel Rode Duivel zal mogen noemen. En ook een aantal andere debutanten krijgen mogelijk meteen hun kans.

Hein Vanhaezebrouck breekt lans voor Kamiel Van De Perre van Union SG

De concurrentie is bijzonder zwaar op het middenveld, want onder meer Lavia en Keita zijn er dan nog niet eens bij. En ook Vanhoutte of Van De Perre grijpen naast een selectie voor de Rode Duivels. Die laatste krijgt zijn kans wel bij de beloften.

Als het van Hein Vanhaezebrouck afhangt, dan zou de middenvelder van Union SG echter bij de Rode Duivels mogen debuteren. "Kamiel Van De Perre werd na zijn goeie play-offs een onbetwiste titularis bij Union, dat toch weer leider is."

Van De Perre bleef overeind in de Champions League

"Ook in de Cham­pions League bleef hij overeind. Hij zit nu bij de Belgische beloften, maar voor mij had hij al Rode Duivel mogen zijn. Hij is 22, rijp genoeg", aldus Hein Vanhaezebrouck over de middenvelder in Het Nieuwsblad.


"En dit is niet meer de generatie van tien jaar geleden, dus moeten we nog altijd kiezen voor de leuke voetballers of draaien we, zeker omdat we defensief niet zo sterk zijn, de knop om en kiezen we voor knokkers? Met zijn over my dead body- mentaliteit kan je dan voor hem gaan."

Meer nieuws

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

14:30
1
🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

14:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

11:30
6
Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

13:45
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

13:30
Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

13:15
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00
"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

12:15
'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

12:00
6
Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
1
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

07:10
1
'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

07:25
1
Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

08:20
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

06:45
4
Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

09:30
13
Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

07:41
2
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

06:15
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

09:00
1
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

22:15
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

08:20
7
Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

22:45
Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

23:00
2
Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

21:40
Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

07:00
7
Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

06:30
4
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

20:50
Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

20:26
1
Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

20:10
2
Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

17:00
Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

20:00
4
🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

22:30
1
Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

22:03
1

Nieuwste reacties

FCM 1904 FCM 1904 over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League kennervb kennervb over Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst? Vital Verheyen Vital Verheyen over "Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko Vital Verheyen Vital Verheyen over Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf" Andreas2962 Andreas2962 over Witsel schat kansen in: "Geen grote verrassing als België het WK zou winnen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League TIGERMANIA TIGERMANIA over Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken" CringeMedia CringeMedia over Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken Kantine
