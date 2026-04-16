Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

Islam Slimani, ex-spits van Anderlecht, KV Mechelen en Westerlo, heeft geen toekomst meer bij CFR Cluj. De Algerijn streek er pas vorige zomer neer.

Komt er nog een nieuwe terugkeer naar België? Islam Slimani (37) is met onmiddellijke ingang in onderling overleg vertrokken bij CFR Cluj, zo maakte de Roemeense club dinsdag bekend. Slimani speelde dit seizoen 16 wedstrijden in alle competities samen, goed voor één doelpunt en twee assists.

De Algerijnse spits was sinds het einde van vorig jaar zijn basisplaats kwijtgeraakt en bleef in de laatste vier competitiewedstrijden van Cluj op de bank. Zijn bijdrage lag dus niet op het verwachte niveau.

Islam Slimani zoekt een nieuwe club

In de lange carrière van Slimani, nog altijd topschutter aller tijden van de Algerijnse nationale ploeg met 47 doelpunten in 102 interlands, droeg hij onder meer de shirts van Sporting Portugal, Leicester City en Olympique Lyon. In 2023 dook hij in de laatste uren van de wintermercato verrassend op bij RSC Anderlecht, nadat paars-wit naast de komst van Tolu Arokodare had gegrepen.

De Algerijn maakte indruk en hielp Anderlecht aan een plek in de kwartfinales van de Conference League, terwijl hij ook 8 keer scoorde in 10 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarna trok hij echter naar Brazilië, waar hij bij Coritiba tekende.



Zes maanden later keerde Slimani alweer terug naar België en ondertekende een contract hij bij KV Mechelen, waar hij opnieuw nuttig was met 3 doelpunten en 4 assists in 13 wedstrijden. Na een passage bij CR Belouizdad in Algerije werd hij uitgeleend aan Westerlo, voor hij vorige zomer bij CFR Cluj tekende.