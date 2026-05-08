🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

Mike Penders leverde donderdagavond een vijfsterrenprestatie af, ondanks de uitschakeling van Strasbourg in de halve finale van de Conference League. Op sociale media vragen bijna alle Chelsea-fans om hem volgend seizoen als vaste doelman tussen de palen te laten plaatsnemen.

Strasbourg heeft donderdagavond een stevige ontgoocheling moeten slikken en is in de halve finales van de Conference League uitgeschakeld door Rayo Vallecano (1-0 voor de Spanjaarden in de heenmatch en 0-1 in de terugwedstrijd).

Mike Penders speelde een geweldige wedstrijd tegen Rayo Vallecano

Een uitschakeling die de Fransen zeker niet op het conto van Mike Penders zullen schrijven. Hij hield het schip zo lang mogelijk drijvende. Gisteravond pakte de doelman van de Jonge Duivels uit met zeven reddingen en voorkwam hij volgens de officiële data 2,4 verwachte goals.

Een gigantische prestatie, die helaas niet volstond voor de 20-jarige keeper, maar die in elk geval niet onopgemerkt bleef bij waarnemers uit alle hoeken van Europa. Hij staat dan ook stilaan voor een prachtige toekomst.

🇧🇪💫 𝗠𝗜𝗞𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦 (𝟮𝟬, 𝗚𝗞)’s INSANE PERFORMANCE against Rayo Vallecano.



He tried everything. pic.twitter.com/s8vu9uatvg — Rising Stars XI (@RisingStarXI) May 8, 2026

Op sociale media regent het reacties over hem, en die komen vooral van supporters... van Chelsea, die Mike Penders vanaf volgend seizoen in hun doel willen zien. Bij de Engelse topclub willen ze meer stabiliteit.





Is Mike Penders klaar om bij Chelsea onder de lat te staan?

Dat zorgde er uiteraard voor dat de vergelijking met Thibaut Courtois, die al eerder opdook, opnieuw de kop opstak. "Hij moet zijn kans krijgen bij Chelsea, zeker omdat de club wellicht geen Champions League zal spelen", klinkt het onder meer. Of ook: "Chelsea heeft hem op dit moment harder nodig dan God."

We pikten er maar enkele uit, maar de teneur is duidelijk. Mike Penders lijkt klaar om een volgende grote stap in zijn carrière te zetten en de Premier League te ontdekken. Rest hem vooral te hopen dat hij dat kan doen als gewoon "Mike Penders", en niet met het predikaat "nieuwe Thibaut Courtois."

He looks so ready to step up as Chelsea first choice goalkeeper, he should be given that chance since the club might not be in the Champions League — MR ZYCORM (@iam_zycorm) May 8, 2026

Mike Penders MOTM in a losing cause as well

Crazy GK

Chelsea need him more than God atm — churuli fc (@karthik_jammy_) May 8, 2026