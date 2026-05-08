La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

La Louvière is nu op zoek naar een nieuwe trainer. Edward Still lijkt de grote favoriet om Frédéric Taquin op te volgen.

Het is een zin die de supporters van La Louvière niet snel hadden verwacht te lezen: RAAL is op zoek naar een nieuwe trainer. Enkele uren na de aankondiging van het vertrek van Frédéric Taquin, na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Cercle Brugge, draaien de speculaties over zijn opvolger al op volle toeren.

Het gaat zelfs nog een stap verder: La Dernière Heure schrijft dat Edward Still de topfavoriet is om de nieuwe coach van de Wolven te worden. Hij werd net ontslagen bij Watford na een seizoenseinde dat (bijna) even moeilijk was als dat van RAAL. Daardoor lijkt hij nu terug te keren naar België, amper drie maanden na zijn vertrek bij Anderlecht, waar hij als interimcoach twee wedstrijden leidde na het vertrek van Besnik Hasi.

Edward Still om RAAL verder te stabiliseren in 1A?

Als dat nieuws bevestigd wordt, zou La Louvière zijn derde Belgische club worden als hoofdtrainer, na Charleroi, Eupen en Kortrijk. Toch is hij niet de enige piste die de Henegouwse clubleiding bekijkt.

De beleidsmakers van RAAL zouden ook gesproken hebben met Guillaume Gillet, momenteel assistent-trainer van Sven Vermant bij de Belgische nationale ploeg U17. De voormalige trainer van RSCA Futures en ex-assistent van Felice Mazzù bij Anderlecht zou echter ook andere voorstellen hebben gekregen.



Wie het ook wordt, de opvolger van Frédéric Taquin krijgt meteen een stevige klus voorgeschoteld: de club zit midden in een transformatie en ook meerdere sterkhouders van de ploeg lijken op weg naar de uitgang.