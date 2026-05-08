La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

Johan Walckiers
La Louvière is nu op zoek naar een nieuwe trainer. Edward Still lijkt de grote favoriet om Frédéric Taquin op te volgen.

Het is een zin die de supporters van La Louvière niet snel hadden verwacht te lezen: RAAL is op zoek naar een nieuwe trainer. Enkele uren na de aankondiging van het vertrek van Frédéric Taquin, na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Cercle Brugge, draaien de speculaties over zijn opvolger al op volle toeren.

Het gaat zelfs nog een stap verder: La Dernière Heure schrijft dat Edward Still de topfavoriet is om de nieuwe coach van de Wolven te worden. Hij werd net ontslagen bij Watford na een seizoenseinde dat (bijna) even moeilijk was als dat van RAAL. Daardoor lijkt hij nu terug te keren naar België, amper drie maanden na zijn vertrek bij Anderlecht, waar hij als interimcoach twee wedstrijden leidde na het vertrek van Besnik Hasi.

Edward Still om RAAL verder te stabiliseren in 1A?

Als dat nieuws bevestigd wordt, zou La Louvière zijn derde Belgische club worden als hoofdtrainer, na Charleroi, Eupen en Kortrijk. Toch is hij niet de enige piste die de Henegouwse clubleiding bekijkt.

De beleidsmakers van RAAL zouden ook gesproken hebben met Guillaume Gillet, momenteel assistent-trainer van Sven Vermant bij de Belgische nationale ploeg U17. De voormalige trainer van RSCA Futures en ex-assistent van Felice Mazzù bij Anderlecht zou echter ook andere voorstellen hebben gekregen.


Wie het ook wordt, de opvolger van Frédéric Taquin krijgt meteen een stevige klus voorgeschoteld: de club zit midden in een transformatie en ook meerdere sterkhouders van de ploeg lijken op weg naar de uitgang.

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

