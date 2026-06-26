Deze Belg kan dé recordtransfer in de Premier League opvolgen, maar ook Italië is een optie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Deze Belg kan dé recordtransfer in de Premier League opvolgen, maar ook Italië is een optie
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Arne Engels (ex-Club Brugge) lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. De Premier League lonkt, maar ook in Italië ligt nog een heel mooie optie gereed. Engels kan echter ook de toptransfer in Engeland opvolgen... Zij leiden momenteel dan ook de dans.

Het ligt zo goed als zeker vast dat Arne Engels volgend seizoen in de Premier League speelt. De interesse in de Celtic-middenvelder is zo groot dat hij de ploegen voor het uitkiezen heeft. Maar één ploeg leidt de dans.

De 22-jarige Engels staat hoog aangeschreven in Engeland na het topseizoen dat hij speelde met het Schotse Celtic. Op dit moment heeft hij inderdaad de ploegen voor het uitkiezen, maar twee daarvan zijn heel concreet: Nottingham Forest en Crystal Palace.

Bij Forest, dat heel erg aandringt, zou hij de vervanger kunnen worden van de naar Manchester City vertrokken Eliot Anderson. De middenvelder is trouwens de recordtransfer in de Premier League, want City betaalt maar liefst 150 miljoen aan Nottingham Forest.

Vervanger van dé recordtransfer in de Premier League

Het hoeft niet gezegd dat ze daarmee ineens wel heel kapitaalkrachtig zijn geworden en Engels kunnen verleiden. Er liggen nog andere topteams op de loer, maar Forest voert de forcing. Onder meer Tottenham, Fulham, AS Roma en Atlético Madrid hebben hem ook hoog op het lijstje staan.

Zo blijft het sprookje van Engels, die Club Brugge verliet omdat hij er geen kansen meer zag, duren. Van Club NXT naar Augsburg en daarna naar Celtic. Nu wenkt de Premier League en het is zo goed als zeker dat hij daar volgend seizoen ook zal spelen.

Lees ook... LIVE: Hier zijn de opstellingen: Doku start toch, ook Vanaken staat in de basis

Volgende week of ten laatste begin de week erna moet de deal gesloten zijn, want Engels wil een volledige voorbereiding meedoen met zijn nieuw team.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Celtic Glasgow
Arne Engels

Meer nieuws

LIVE: Hier zijn de opstellingen: Doku start toch, ook Vanaken staat in de basis Live

LIVE: Hier zijn de opstellingen: Doku start toch, ook Vanaken staat in de basis

03:42
Nieuw-Zeeland heeft nachtmerries van deze Rode Duivel: "Hij maakt ze belachelijk"

Nieuw-Zeeland heeft nachtmerries van deze Rode Duivel: "Hij maakt ze belachelijk"

21:45
Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht"

Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht"

20:30
5
Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar"

Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar"

20:00
1
Airco en Rode Duivels: dit heeft google allemaal te vertellen

Airco en Rode Duivels: dit heeft google allemaal te vertellen

19:00
📷 🎥 "Twee krokettenwedstrijden gespeeld" en ook In de Gloria, Het Eiland en FC De Kampioenen passeren revue

📷 🎥 "Twee krokettenwedstrijden gespeeld" en ook In de Gloria, Het Eiland en FC De Kampioenen passeren revue

17:00
Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie"

Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie"

16:30
2
Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge

Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge

21:27
23
'Man City betaalt méér dan 150 miljoen euro voor PL-speler'

'Man City betaalt méér dan 150 miljoen euro voor PL-speler'

23:30
3
Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken

Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken

22:30
3
WK-LIVE 26/6: Antwerp-icoon gespot op het WK

WK-LIVE 26/6: Antwerp-icoon gespot op het WK

19:21
'Real Madrid aast op absolute topverdediger uit de Serie A'

'Real Madrid aast op absolute topverdediger uit de Serie A'

22:45
JPL-clubs (deels) opgelucht: DAZN wou hen veel minder betalen, maar rechtbank komt tussen

JPL-clubs (deels) opgelucht: DAZN wou hen veel minder betalen, maar rechtbank komt tussen

21:56
Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

13:00
7
Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany

Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany

21:17
Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

11:30
1
Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

12:00
1
'Schalke 04 en Miron Muslic zetten zinnen op jonge Belg'

'Schalke 04 en Miron Muslic zetten zinnen op jonge Belg'

21:00
Het opmerkelijke verhaal van de Belg ... die 35 keer voor Nieuw-Zeeland uitkwam

Het opmerkelijke verhaal van de Belg ... die 35 keer voor Nieuw-Zeeland uitkwam

16:00
Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

19:25
6
Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

09:00
18
🎥 Uitspraak over rode kaart van ref wordt ... muzikale banger

🎥 Uitspraak over rode kaart van ref wordt ... muzikale banger

18:30
1
Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

10:00
36
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

18:00
Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit" Interview

Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

04:15
LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

08:45
Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

18:00
DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

17:30
Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

07:40
1
'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

14:30
Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer

Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer

15:30
9
Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

07:00
2
Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme

Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme

15:00
9
Anderlecht slikt meteen tweede domper: spelers lang out?!

Anderlecht slikt meteen tweede domper: spelers lang out?!

14:00
6
'Ex-doelman Antwerp en Beerschot niet naar Mechelen, maar ... Westerlo'

'Ex-doelman Antwerp en Beerschot niet naar Mechelen, maar ... Westerlo'

13:30
DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Cerclist Cerclist over Nieuw-Zeeland - België: - Meenjeditnu? Meenjeditnu? over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar" Goro Goro over Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht" LordJozef LordJozef over Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken Jasperd Jasperd over Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer jawaddedadde jawaddedadde over Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen" Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?" Union 60 Union 60 over Grand artisan du titre de Beveren, l’expérimenté Christian Brüls est fixé sur son avenir BCerf BCerf over "Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved